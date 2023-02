Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno fatto pace. Dopo la 35^ puntata del Grande Fratello Vip 7 c'era stata un'incomprensione tra i due, a causa del comportamento esuberante di lei. Nel pomeriggio di ieri, Oriana parlando con Ivana Mrazova ha spiegato come è riuscita a far tornare il sereno con l'imprenditore veneto. Un racconto che ha commosso anche l'ex fidanzata di Luca Onestini.

Le parole di Marzoli

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro per metà della giornata di martedì non si sono rivolti parola: entrambi hanno trascorso parte del tempo con i loro amici.

Nel tardo pomeriggio di ieri, però, c'è stata una svolta: Oriana è riuscita a trovare il modo di fare pace con l'imprenditore veneto. Parlando in salotto con Ivana, Marzoli ha affermato: "C'era la musica romantica, ho capito che era il mio momento". Dopo aver visto Dal Moro da solo sul divano, Oriana si è avvicinata e lui anziché respingerla l'ha abbracciata.

In quel preciso istante gli "Oriele" hanno fatto pace e sono tornati a scambiare gesti d'affetto. Il modo in cui è tornato il sereno tra i due coinquilini ha fatto commuovere anche Ivana: quest'ultima si è detta felice e si è complimentata con coinquilina per il modo in cui ha affrontato la delicata situazione.

I motivi del battibecco

Nel post-puntata di lunedì 20 febbraio, Daniele aveva rimproverato Oriana per l'atteggiamento avuto in puntata.

Secondo il giovane imprenditore, la coinquilina dovrebbe smetterla di parlare in spagnolo e di avere un comportamento esuberante.

Sebbene Marzoli aveva accettato i consigli, al tempo stesso non aveva gradito il tono di voce utilizzato da Dal Moro. Secondo la concorrente, i panni sporchi andrebbero lavati in casa e non davanti a persone che non vedono l'ora di sparare a zero sulla coppia.

Per Micol, Oriana non doveva preoccuparsi visto che Daniele l'ha rimproverata per il suo bene. Anche Giaele aveva spiegato che Dal Moro voleva solo aiutarla a migliorare. A detta di Tavassi, Marzoli non doveva arrivare a conclusioni affrettate poiché i due quando sono insieme mostrano solo il lato migliore.

La situazione attuale tra gli 'Oriele'

Daniele e Oriana sono tornati a scambiarsi gesti d'affetto e trascorrere parte del loro tempo insieme. In principio, Daniele non riusciva a fidarsi a causa del flirt avuto dalla concorrente venezuelana con Antonino Spinalbese. Successivamente l'imprenditore veneto ha capito che non poteva più nascondere l'interesse nei confronti della coinquilina.

Attualmente i due si stanno conoscendo meglio all'interno del programma e immaginano un futuro insieme lontano dal casa del Grande Fratello Vip 7.