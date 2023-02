Negli episodi della seconda stagione di Terra Amara la giovane dottoressa Müjgan Hekimoğlu verrà a conoscenza della vera identità del padre di Adnan, il figlio di Züleyha. Sarà un duro colpo per lei, poiché si tratterà di suo marito Yilmaz.

Tutto comincerà con l'annullamento del matrimonio di Ali Rahmet e Hünkar a cui seguirà un dialogo tra Züleyha e Sabahattin.

Trame Terra Amara 2 nuovi episodi: Züleyha rivela a Fekeli la verità su Hünkar

Negli episodi di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5 Hünkar e Ali Rahmet decideranno di sposarsi. Züleyha non sopporterà l’idea che la suocera sia felice dopo aver distrutto la sua vita e quella di Yilmaz, perciò si presenterà davanti all'uomo e lo metterà al corrente di ciò che ha dovuto sopportare per colpa della sua futura sposa.

Stando alle anticipazioni, la protagonista rivelerà di essere stata costretta a sposare Demir. Inoltre, dichiarerà di avere subìto le cattiverie della donna che più volte le ha portato via Adnan ed è arrivata a farla rinchiudere pure in un manicomio.

Terra Amara, prossimi episodi: Müjgan scopre che Adnan è figlio di Yilmaz

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Terra Amara rivelano che, una volta a conoscenza delle bugie raccontate dalla futura moglie, Ali Rahmet deciderà di annullare il matrimonio. Dal canto suo, Hünkar parlerà con Züleyha, mostrandosi pentita delle sue azioni. Pronta ad accettare qualunque decisione la nuora voglia prendere, la signora Yaman le chiederà se sia giusto rivelare a Yilmaz di essere il vero padre di Adnan, rovinando in questo modo il futuro che il giovane sta costruendo con la moglie Mujgan.

Con queste parole Hünkar metterà Züleyha di fronte a una scelta. In preda alla confusione, la ragazza si recherà in ospedale per cercare conforto nel dottore Sabahattin, l’unico a conoscenza del fatto che Yilmaz è il vero padre di Adnan. Il dialogo tra i due sarà casualmente ascoltato dalla dottoressa Hekimoğliu, la quale rimarrà sconvolta nell'apprendere l'amara verità.

Müjgan nasconde la verità sulla paternità di Adnan: Terra Amara 2 trame nuovi episodi

Di fronte alla sconcertante scoperta, Müjgan non saprà come comportarsi. Inizialmente deciderà di essere sincera con Yilmaz. Poi, però, la paura di perdere il marito la spingerà a fare una scelta diversa: tacere sulla questione. Tuttavia, l'ansia e l'insicurezza prenderanno il sopravvento, specialmente dopo aver notato che Adnan, che starà muovendo i primi passi, più volte e senza motivo, correrà a casa Akkaya per cercare Yilmaz.

Stando alle anticipazioni, sarà allora che, pervasa dai timori, la giovane Hekimoğliu chiederà a Züleyha di tenere lontano il bambino in modo che non disturbi né lei né il marito. Lo strano comportamento della dottoressa, però, finirà per insospettire anche il giovane imprenditore.