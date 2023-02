Nella notte tra martedì e mercoledì 1° febbraio, Antonino Spinalbese ha festeggiato il suo 28esimo compleanno al Grande Fratello Vip 7. Tutti i concorrenti si sono avvicinati per fargli auguri, compreso Luca Onestini. Tra i due coinquilini, però, c'è stato un botta e risposta piccato. In particolare, il festeggiato non ha gradito che Luca si sia avvicinato per gli auguri visto che tra i due non corre buon sangue.

Il botta e risposta

A mezzanotte, sono partiti i festeggiamenti per la festa di Antonino.

Tra tutti i concorrenti che si sono avvicinati al neo 28enne, c'è stato anche Luca Onestini: "Siccome io non li ho ricevuti gli auguri da persone con cui non ho un rapporto, e con te non c'è, io gli auguri di buon compleanno te li faccio".

Il gesto del concorrente emiliano non è stato affatto gradito dal festeggiato. L'ex di Belen Rodriguez infatti, ha cercato6di fermare Luca. Edoardo Tavassi che ha assistito alla scena ha cercato di stemperare gli animi, spiegando che si trattava di un gesto carino. A quel punto Spinalbese ha spiegato perché ha rifiutato gli auguri di Luca: "Non amo la finzione". Sebbene il concorrente abbia valutato in buona fede il gesto di Onestini, al tempo stesso non ha gradito.

Lo sfogo di Onestini

In un secondo momento, Luca Onestini ha dato adito ad uno sfogo nel van con Micol Incorvaia.

Il concorrente si è detto spiazzato per la reazione di Antonino: "Non apprezza". Il diretto interessato ha precisato di avere fatto solamente gli auguri senza essersi lasciato andare a gesti d'affetto.

La influencer siciliana si è detta d'accordo con Luca, spiegando che se fosse stata al posto di Antonino probabilmente avrebbe accettato gli auguri per gentilezza ed educazione. Infine anche Micol ha ammesso che non si sarebbe aspettata l'affermazione di Spinalbese.

Oriana e Donnamaria non fanno gli auguri a Spinalbese

Nel frattempo, Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli hanno preferito non fare gli auguri ad Antonino Spinalbese.

All'inizio dei festeggiamenti, due concorrenti sono rimasti in disparte. Successivamente hanno raggiunto il salone dove si trovavano tutti i concorrenti, ma non hanno speso alcuna parola nei confronti del festeggiato.

Considerando la reazione che l'ex di Belen ha avuto nei confronti di Luca Onestini, probabilmente ha apprezzato di più la coerenza del duo Donnamaria-Marzoli.

All'interno della casa di Cinecittà le tensioni tra Edoardo, Antonino e Oriana continuano a restare e l'impressione è che i concorrenti non riusciranno mai a trovare un punto d'incontro. Di recente, Spinalbese si era anche rifiutato di dare dei consigli ad Oriana su come fare la tinta ai capelli.