La 33^ puntata del Grande Fratello Vip 7 si è aperta con una rivelazione inaspettata di Giulia Salemi: incalzata da Alfonso Signorini, l'influencer ha spiegato che tra lei e Pierpaolo Pretelli c'è una crisi in atto. Al tempo stesso la 29enne ha precisato che non è finito l'amore e non c'è stato alcun tradimento da parte di uno o dell'altra. Giulia ha chiesto privacy, poiché la coppia sta cercando di superare gli ostacoli.

Le parole di Salemi

Nei giorni scorsi si era parlato di una presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Fino alla 33^ puntata del Grande Fratello Vip 7 i due diretti interessati non avevano confermato o smentito il pettegolezzo di Gossip.

Pochi istanti dopo aver aperto la diretta, Alfonso Signorini ha chiesto all'influencer se fosse vera la notizia. Anziché glissare, Salemi ha confermato: "Sarò sincera, stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tante coppie di 30 anni". Poi Giulia ha aggiunto: "Non sono volati piatti, non ci sono stati tradimenti, non è in discussione l'amore". Prima di tornare al suo posto Giulia Salemi ha affermato: "Stiamo cercando di capire in che direziona sta andando la relazione, spero di trovare una soluzione". Tra lo sguardo spizzato del conduttore e delle opinioniste Bruganelli e Berti, l'influencer non ha nascosto una certa commozione sul volto.

Infine la giovane si è augurata che possa essere rispettata la privacy della coppia, anche se si tratta di una relazione nata sotto i riflettori.

A quel punto Alfonso Signorini non ha potuto fare altro che augurare il meglio ai due fidanzati visto che li ha visti nascere come coppia nella casa del Grande Fratello Vip 5. Giulia invece ha fatto notare che la coppia passerà il San Valentino a Napoli per una serata in compagnia di Signorini: "Magari ci fai anche da psicologo".

La reazione di alcuni utenti del web

Ovviamente, la notizia riguardante la crisi dei "Prelemi" ha fatto il giro del web.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno speso parole al miele per Giulia e Pierpaolo: "Questa cosa mi ha fatto male".

Un altro fan ha commentato: "Io sono scioccata". Un utente ha fatto notare gli occhi lucidi della 29enne italo-persiana. Un altro utente invece ha scritto: "Io non posso accettare questa cosa". Un telespettatore del reality show ha confidato che non si sarebbe mai aspettato di vedere Giulia e Pierpaolo in crisi: "Questa cosa non l'accetto".

All'indirizzo della coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 5 sono arrivati molti messaggi di sostegno, anche da chi ha sempre visto i due con occhio critico: "Apprezzo la sincerità verso i fan. Ragazzi vi auguro di superare gli ostacoli della vita con intelligenza e cuore".