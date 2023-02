Cosa sta succedendo a Giulia De Lellis e Carlo Beretta? L’influencer è volata negli Stati Uniti d’America per assistere al Super Bowl. Poco prima di salire sull’aereo la 27enne ha postato una stories, su Instagram, in cui ascoltava Stay (brano di Rihanna e Miky Ekko). Secondo i fan, l’influencer avrebbe mandato un messaggio in codice al suo ex Andrea Damante.

Che cos’è successo?

Giulia De Lellis sta facendo sognare i suoi fan, a causa di una canzone pubblicata sul proprio account social. Nel dettaglio, l’influencer si è immortalata mentre ascoltava Stay.

La giovane nella didascalia ha scritto: “This song”. Il tutto è stato accompagnato da un cuore spezzato.

Chi ha avuto la possibilità di seguire il percorso di De Lellis a Uomini e Donne sa benissimo cosa significa: il brano di Rihanna e Miky Ekko è stato inserito dagli autori del dating show durante l’ultima esterna di Giulia con Andrea Damante. Sebbene la diretta interessata non abbia menzionato il suo storico ex, i fan dell’ex coppia hanno immediatamente pensato ad un ipotetico ritorno di fiamma dei “Damellis”.

Giulia in crisi con Beretta?

Al momento non c’è alcuna certezza sul fatto che Giulia De Lellis abbia voluto mandare un messaggio in codice al suo ex Damante. Tuttavia, sembrerebbe che l’influencer stia vivendo un momento di crisi con l’attuale fidanzato.

Il portale The Pipol ha riferito che nei giorni scorsi, la mamma di Carlo Beretta ha festeggiato il compleanno. Tra i vari auguri indirizzati alla donna, non è apparso nessun messaggio di Giulia De Lellis. Probabilmente non significa nulla, ma in un periodo dove i social vengono spesso utilizzati per esprimere le proprie emozioni, potrebbe trattarsi di un indizio.

Di recente, Carlo e Giulia sono stato in vacanza insieme ai Caraibi e sembrava che tutto andasse a gonfie vele.

Tra gli ultimi Gossip che circolano in rete, pare che anche Andrea Damante stia vivendo un momento “no” con Elisa Visari.

Ovviamente, si tratta solo di supposizioni poiché nessuna delle due coppie ha confermato o smentito di essere in crisi con i rispettivi partner.

Le indiscrezioni di Deianira Marzano

In attesa di sapere i nuovi sviluppi sulla vicenda legata a Giulia De Lellis, Deianira Marzano ha lanciato un’indiscrezione: stando alle informazioni in possesso della blogger, una coppia si sarebbe lasciata. A tal proposito ha spiegato che non vorrebbe essere in “loro” per comunicare la rottura ai propri fan: chissà se Marzano si stia riferendo proprio al possibile addio tra Carlo Beretta e Giulia De Lellis.