La soap opera turca Terra Amara, ambientata negli anni Settanta, continua ad andare in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato. Nel corso degli episodi che il pubblico vedrà il 20 e 21 febbraio 2023, Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) chiederà aiuto a Sermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) per abortire. Quest’ultima farà i conti con l’ira del cugino Demir Yaman (Murat Ünalmış), che gliela farà pagare a caro prezzo incendiando la sua proprietà.

Anticipazioni Terra amara, del 20/02: Yaman apprende di non essere sterile

Nella puntata che verrà trasmessa su Canale 5 lunedì 20 febbraio, avrà finalmente luogo il matrimonio di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Mujgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova).

Nel contempo Zuleyha, mentre si troverà da sola alla villa, ne approfitterà per praticare un aborto con l'aiuto del dottor Sauvi, che avrà modo di incontrare grazie alla complicità di Sermin (Sibel Taşçıoğlu). La giovane vorrà interrompere la gravidanza in quanto Demir (Murat Ünalmış) l’ha accusata di averlo tradito con Yilmaz, in quanto lui non puoi concepire per via della sua sterilità. A proposito di ciò Yaman, dopo essersi sottoposto a delle analisi, verrà a conoscenza di poter avere figli. Si affretterà a tornare a casa per comunicare la lieta notizia alla madre Hunkar (Vahide Perçin) e alla moglie, a cui vorrà chiedere perdono.

Saniye (Selin Yeninci) erroneamente dirà a Demir che sia Hunkar che Zuleyha stanno prendendo parte alle nozze di Yilmaz.

In realtà no sarà così, ci sarà solo Hunkar, che intuirà che la nuora potrebbe commettere una pazzia con l’aiuto di Sermin. Così Demir impedirà alla consorte di abortire.

Spoiler del 21 febbraio: Demir incendia la casa di Sermin, Fekeli legge la missiva scritta da Zuleyha

Le anticipazioni su ciò che succederà nell’episodio di martedì 21 febbraio rivelano che la villa di Sermin verrà incendiata da Demir.

Quest’ultimo, dopo essersi vendicato, si darà alla fuga con Hunkar, Zuleyha e Adnan (Ömer Fethi Canpolat) a Istanbul.

Intanto Fekeli (Kerem Alışık), non appena Yilmaz gli farà leggere la missiva scritta da Zuleyha, scoprirà che a segnare il destino dei due è stata Hunkar.

Riassunto puntate dal 13 al 18 febbraio: il matrimonio di Akkaya e Mujgan

Negli episodi in onda dal 13 al 18 febbraio, Zuleyha avrà un malore improvviso dopo aver incontrato Yilmaz. Scoprirà di essere incinta. Scoppierà una lite accesa tra Altun e il marito. Demir accuserà Zuleyha di averlo tradito, visto che non può avere figli. Intanto Akkaya odierà ancor di più il rivale quando verrà a sapere che la sua ex è in dolce attesa. Non ci sarà pace nemmeno per Gaffur (Bülent Polat), visto che la moglie Saniye non gli perdonerà il tradimento. Il capomastro a questo punto prometterà a Seher (Ebru Ünlü) di divorziare, in maniera tale da poter stare solo con lei. Sermin si vedrà costretta a far riavere alla famiglia Yaman tutto il denaro che le hanno dato in prestito. Yilmaz convincerà il suocero Behzat (Engin Yüksel) a prendere parte al suo matrimonio con Mujgan e grazie a Cetin (Aras Şenol) metterà le mani in un pezzo di lettera che gli aveva scritto Zuleyha.