La registrazione di U&D di lunedì 13 febbraio, dovrebbe essere stata l'ultima prima della scelta di Federico Nicotera. Da giorni, infatti, si dice che il tronista prenderà una decisione definitiva tra Carola e Alice nel corso della puntata che Maria De Filippi condurrà a ridosso del prossimo fine settimana (forse sabato o domenica). Oggi, intanto, in studio si è formata una nuova coppia: Pamela e Alessandro si sono fidanzati e hanno lasciato insieme il programma. Momenti di tensione, invece, tra Gianni e Armando a causa dell'invito a cena che quest'ultimo ha fatto a Desdemona provando a "scavalcare" altri tre cavalieri con i quali la dama sta uscendo da un po' di tempo a questa parte.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Diversamente rispetto al solito, oggi sono trapelate prime le anticipazioni su quello che è successo tra i protagonisti del Trono Over e non tra i giovani del cast. Il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, sta usando i social network per far sapere che sono stati ancora una volta i senior di U&D a monopolizzare gran parte del tempo a disposizione nella registrazione.

Armando, per esempio, ha fatto parlare di sé invitando a cena Desdemona. Anche se la dama sta conoscendo altri tre signori del parterre, il napoletano ha deciso di provare a corteggiarla proponendole un'uscita insieme.

Gianni Sperti ha attaccato Incarnato accusandolo di ricercare continuamente attenzioni avvicinandosi a dame già impegnate in altre frequentazioni: l'opinionista, infatti, crede che il cavaliere dovrebbe intrecciare legami con donne libere con la quali poter costruire qualcosa.

Nasce l'amore tra due volti di U&D

Gli spoiler della puntata di U&D che è stata registrata il 13 febbraio, però, riguardano anche altri due protagonisti che hanno deciso di lasciare lo studio mano nella mano.

Il blogger Pugnaloni, infatti, racconta che Pamela e Alessandro hanno comunicato ai presenti la loro intenzione di viversi lontano dai riflettori: i due sono ufficialmente una coppia e lui ha regalato a lei un prezioso anello di fidanzamento.

La registrazione odierna, comunque, è stata più "pacata" delle precedenti, soprattutto più di quella alla quale hanno partecipato Ida e Alessandro. La dama e il cavaliere sono tornati agli Elios per avere un confronto con Riccardo (andrà in onda a partire da domani, martedì 14), e il risultato è stata una furiosa lite e una quasi rissa tra i due uomini che rappresentano il passato e il presente di Platano.

Conto alla rovescia per la decisione del tronista di U&D

Per quanto riguarda i giovani del cast, le anticipazioni che sono trapelate in questi giorni riguardano soprattutto Federico e la decisione che prenderà a brevissimo.

Già nella precedente registrazione, infatti, il tronista di U&D ha fatto sapere che comunicherà la sua decisione definitiva tra Alice e Carola al termine della settimana appena iniziata (quindi entro il 19 febbraio): oggi, infatti, non c'è stata nessuna scelta e i protagonisti del Trono Classico non sono neppure entrati in studio per commentare le loro ultime esterne.

Anche se manca poco alla conclusione del suo percorso, però, Nicotera non si sbilancia sulla preferenza che ha tra le due corteggiatrici che sta conoscendo da mesi davanti alle telecamere.

Il pubblico a casa sembra avere una predilezione per Carola Carpanelli e per il suo modo di fare deciso e orgoglioso, mentre gli opinionisti Gianni e Tina si sono spesso esposti per elogiare Alice Barisciani e il suo carattere pacato e rispettoso.

Il romano, comunque, ha detto più volte che sceglierà seguendo il suo cuore e che non si lascerà condizionare da pareri esterni.