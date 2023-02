La notte tra il 31 gennaio e l'1 febbraio è stata molto agitata per i concorrenti del Grande Fratello Vip. Attorno alle 2 del mattino, infatti, nella casa è scoppiata una lite che ha coinvolto quasi tutti gli inquilini, soprattutto quelli che non vedono di buon occhio Antonella. L'influencer ha definito "branco" il gruppo di vipponi che l'ha nominata lunedì scorso, gli stessi che sono convinti che stia recitando e punti a passare per la vittima della situazione. Urla e scontri tra Fiordelisi e Giaele, Alberto, Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Il personaggio più discusso e controverso della settima edizione del Grande Fratello Vip, è ancora una volta l'influencer 24enne che da quattro mesi monopolizza l'attenzione con discussioni, tira e molla amorosi e pianti a favor di telecamera.

Antonella ha lasciato Edoardo accusandolo di averla messa in cattiva luce durante la puntata del 30 gennaio, quella in cui ha negato e poi ammesso di aver detto che il fidanzato le avrebbe messo le mani addosso.

Questo dietrofront che Fiordelisi ha fatto in diretta tv, ha dato il via a un'infinita lite tra lei e gran parte dei concorrenti, gli stessi che si sono sempre schierati con Donnamaria.

Tavassi ha zittito la coinquilina dicendo che metterebbe il reality al primo posto: "Tu volevi farlo passare per uno che ti picchiava, ma stai zitta".

La ragazza ha nuovamente cambiato versione, smentendo sé stessa e quello che ha detto su Canale 5 quando Signorini ha minacciato di rendere pubblici i filmati di questo discusso episodio: "Io non l'ho mai detto che mi picchiava, come ti permetti?".

Nervi tesi al Grande Fratello Vip

Giaele si è intromessa nel diverbio sostenendo di aver sentito con le sue orecchie Antonella dire che Edoardo le stava mettendo le mani addosso: "Io ero lì, ho sentito tutto.

Per questo ho applaudito".

"Voi non avete una personalità, siete delle brutte persone. Spero che esista il karma, perché ora sono io contro il branco", ha proseguito la napoletana nel monologo col quale ha sparato a zero sulla maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

Alberto e Micol sono intervenuti per difendere il loro parere, che sarebbe lo stesso anche se non fossero amici di Donnamaria.

Fiordelisi ha urlato a lungo contro tutti quelli che lei stessa definisce "nemici", tant'è che Nicole Murgia si è alzata in piedi e l'ha presa in giro sul fatto che stava recitando una scena da Oscar solo per attirare l'attenzione del pubblico e degli autori.

Antonella ha provato a litigare anche con Oriana, che però si è tappata le orecchie e ha detto di non voler concedere spazio alla vippona.

Quattro ex in arrivo al Grande Fratello Vip

Antonino ha cercato di mettere pace (anche perché era il suo compleanno da un paio d'ore e in casa tutti stavano litigando), ma Antonella non si è calmata e ha continuato a gridare contro il "branco". La discussione si è placata solo quando la modella è stata chiamata in confessionale.

Il nervosismo di Fiordelisi è alle stelle anche a causa della rottura con Edoardo: dopo mesi di tira e molla, la notte scorsa i due si sono detti addio in modo definitivo, e la decisione finale l'ha presa proprio la 24enne.

Quello che la giovane ancora non sa, è che presto nella casa arriveranno gli ex di un bel po' di vipponi, tra cui il suo. Gianluca Benincasa sarà ospite del Grande Fratello Vip per un breve periodo e il suo ingresso è previsto tra lunedì e giovedì prossimo.

A varcare la soglia della porta rossa, però, saranno anche Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova, rispettivamente ex di Daniele, Nikita e Luca Onestini.