A poche ore da una nuova puntata, i fan del Grande Fratello Vip non parlano d'altro che dell'avvicinamento in corso tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. I due concorrenti sono stati sorpresi più volte in atteggiamenti affettuosi, carezze e sguardi di complicità dei quali Antonella è all'oscuro. In rete, inoltre, sta circolando un breve video in cui Donnamaria appoggia una mano sul seno di Murgia, che lo lascia fare. I sostenitori di Fiordelisi sono furiosi con entrambi i vipponi e si augurano che almeno uno di loro sia l'eliminato di questa sera.

Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello Vip

Quando manca poco più di un mese alla fine della settima edizione, nella casa del Grande Fratello Vip sta accadendo di tutto. Antonella ed Edoardo sono in crisi nera da quasi una settimana: lei si consola con le amiche e lui è sempre più vicino a Nicole.

Chi ha seguito il reality-show in questi giorni, infatti, avrà notato i tanti momenti che Donnamaria e Murgia hanno condiviso: i due sono stati sorpresi più volte dalle telecamere mentre si abbracciavano o si scambiavano sguardi d'intesa.

Il 26 febbraio scorso, inoltre, qualche attento spettatore ha notato che l'attrice e il volto di Forum hanno trascorso molto tempo sulla stessa poltrona e che lui ad un certo punto ha "allungato" una mano sul seno di lei.

Il video che i fan di Fiordelisi stanno ripostando su tutti i social network, infatti, mostra la scena incriminata avvenuta tra l'altro davanti a tutti gli altri coinquilini.

Malcontento tra gli spettatori del Grande Fratello Vip

Nel breve filmato si nota come Nicole non appaia per nulla infastidita dal gesto del coinquilino, anzi ricambia l'abbraccio e gli stringe l'altra mano.

I sostenitori della coppia che è stata ribattezzata "Donnalisi", però, hanno reagito male a questo avvicinamento e vorrebbero avvisare Antonella: l'influencer, infatti, è all'oscuro di tutto e continua a dirsi speranzosa per una riappacificazione futura col fidanzato.

Oggi, nel corso della puntata che condurrà, Alfonso Signorini potrebbe così mostrare a Fiordelisi le immagini di quello che è successo negli ultimi giorni tra Donnamaria e Murgia.

Attesa per il verdetto al Grande Fratello Vip

I protagonisti di quello che potrebbe diventare un nuovo "triangolo amoroso" tra le mura di Cinecittà, sono al televoto e stasera rischiano l'eliminazione.

Nicole ed Edoardo sono finiti in nomination d'ufficio come provvedimento per quello che hanno fatto e detto all'interno del van qualche notte fa (lui ha protestato sostenendo che Antonino avrebbe avuto un telefono e che mai nessuno l'avrebbe punito per questo motivo); Antonella, invece, è stata votata dagli altri inquilini della casa per alcuni atteggiamenti che non convincono.

Nel corso della diretta del 27 febbraio, dunque, un concorrente dovrà lasciare definitivamente il gioco per volere del pubblico.

Stando ai sondaggi che sono stati indetti online da lunedì scorso, quelli più in bilico sarebbero proprio Donnamaria e Murgia: i due figurano agli ultimi posti nella maggior parte delle votazioni web sui sette vipponi in nomination.

L'eliminato del Grande Fratello Vip di questa sera, dunque, sarà il meno votato tra Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli, Nicole Murgia, Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon.