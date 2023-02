Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler sul finale della settima stagione dello sceneggiato ideato da Giannandrea Pecorelli evidenziano che Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), dopo essersi battuta strenuamente per far accettare Marcello Barbieri (Pietro Masotti) al Circolo, andrà via con un'uscita di scena strepitosa. A tornare al grande magazzino meneghino saranno, invece, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), dopo lo stop forzato dovuto alle riprese della fiction Cuori, ma anche Stefania Colombo (Grace Ambrose).

Negli episodi conclusivi del capitolo in essere della fiction daily, infine, la sintonia ritrovata tra Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) e Marco (Moisè Curia) parrà crescere sempre più, tanto che il giornalista confiderà alla Cavallerizza del Circolo tutti i retroscena legati alla crisi sentimentale con la figlia di Ezio (Massimo Poggio) e Gloria Moreau (Lara Komar).

Uscita di scena in grande stile per la contessa Adelaide

Due volti storici de Il Paradiso delle Signore, al termine della settima stagione si passeranno il testimone, quasi come fossero due atleti alle prese con una staffetta. I personaggi in questione saranno la contessa Adelaide e Vittorio, in quanto la prima lascerà la soap opera e il secondo farà invece il suo ritorno.

Nel dettaglio, la nobile Di Sant'Erasmo, come dichiarato dall'attrice Vanessa Gravina durante una recente intervista, sarà impegnata principalmente su due fronti: ergersi quasi a paladina dell'emancipazione femminile ma anche battersi per far accettare l'alleato Marcello al Circolo. Nel finale di stagione, complici improrogabili impegni professionali, Adelaide farà un'uscita di scena imperdibile ma, allo stesso tempo, è già stata confermata la sua presenza per l'ottava stagione dell'amata soap Rai.

Discorso similare ma con tempistiche diverse per Alessandro Tersigni che, concluse le riprese della fiction Cuori, tornerà a far palpitare il cuore delle telespettatrici nelle puntate conclusive de Il Paradiso delle Signore 7, sebbene non si sappia ancora se sarà o meno al timone dell'atelier.

Stefania tornerà a Milano

Nel finale del settimo capitolo dello sceneggiato italiano ci sarà anche il ritorno di Stefania, la quale sembrerà non essere particolarmente affranta per la crisi con Marco, anzi, parrà spiccatamente briosa per il successo e relativo tour mondiale legato al libro che ha scritto.

Il giornalista, invece, soffrirà parecchio per la lontananza dalla giovane Colombo, tanto da sentire la necessità di confidare e sfogarsi con l'ex partner Gemma.