La settima stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmessa alle ore 16:05 sulla prima rete Rai ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily di stampo nostrano targata Giannandrea Pecorelli raccontano che Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) sarà sempre più taciturno e triste dopo l'allontanamento da Stefania Colombo (Grace Ambrose). Quest'ultima, invece, sembrerà non crucciarsi per la crisi sentimentali, soprattutto grazie al successo ottenuto con il libro e al tour mondiale per promuovere lo stesso. Il ritorno a Milano della figlia di Ezio (Massimo Poggio) e Gloria Moreau avverrà nelle puntate finali della stagione attuale de Il paradiso delle signore, in quanto a darne conferma indiretta è stata la stessa attrice Grace Ambrose tramite social postando una foto che la ritraeva assieme al cast della soap durante gli episodi conclusivi.

Marco confiderà a Gemma le sue paturnie amorose

La distanza fisica ed emotiva tra Marco e Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), dopo che il rampollo di casa Di Sant'Erasmo aveva deciso di troncare la relazione sentimentale con la stessa, parrà soltanto un lontano ricordo.

Tra la Cavallerizza del Circolo e il giornalista in ascesa, difatti, sembrerà ricrearsi la sintonia d'un tempo, coi due ragazzi che trascorreranno parecchie ore insieme, sino a tarda notte, durante la cena organizzata per il ritorno di Marco a Milano.

Ma nei prossimi episodi della soap opera di Rai 1, il fratello di Tancredi (Flavio Parenti) finirà anche per confidare all'ex fidanzata la crisi sentimentale che sta attraversando con la scrittrice in erba.

Stefania tornerà a Milano nel finale di stagione

Il finale della settima stagione de Il paradiso delle signore, come anticipato, regalerà ai telespettatori il ritorno a Milano di Stefania.

Anziché tornare assieme a Milano, come era logico attendersi, i due fidanzati, forse in pausa di riflessione, torneranno in momenti separati ma a essere diverso sarà anche l'atteggiamento di Marco e Stefania.

Il primo parrà assumere un atteggiamento sempre più triste e rabbuiato, mentre la seconda sembrerà non avvertire più di tanto la pesantezza delle ruggini amorose del momento, assumendo un mood entusiasta derivante dal successo del libro scritto e dal tour mondiale legato allo stesso.

Se la crisi sentimentale tra Marco e Stefania dovesse protrarsi sino alla fine del capitolo in essere dello sceneggiato, malgrado non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, non è da escludere un eventuale ritorno di fiamma tra Marco e Gemma considerando anche il ritrovato feeling tra i due ex fidanzati.