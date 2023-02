La conoscenza nata al Grande Fratello Vip 7 tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra attraversare un momento difficile. In occasione del daytime di mercoledì 8 febbraio è stata mostrata ai telespettatori una clip riguardante Daniele che è scoppiato a piangere proprio per Oriana. Il 32enne ha spiegato di essere molto dispiaciuto che le cose con l'influencer venezuelana non siano andate come sperava.

Le lacrime di Daniele

Durante la scorsa puntata serale del 6 febbraio del reality show, hanno effettuato il proprio ingresso in casa alcuni ex degli attuali concorrenti: Ivana Mrazova, Matteo Diamante e Martina Nasoni.

Quest'ultima, essendo l'ex fidanzata di Daniele Dal Moro, ha creato scompiglio nella conoscenza che sta avendo con Oriana Marzoli.

Durante il daytime di ieri, mentre era in confessionale ad analizzare la situazione che si è venuta a creare con Oriana, Daniele Dal Moro è scoppiato a piangere, affermando: "Io penso di essere più dispiaciuto di lei che le cose non siano andate come speravo andassero". Inoltre ha aggiunto: "Il mio nei confronti di Oriana penso di averlo fatto, non posso dire lo stesso di lei".

Per tutti quelli che dicono che tra loro è solo attrazione fisica guardassero questo confessionale e tacessero perchè la verità è ben altra, grazie #gfvip #orielepic.twitter.com/0LFQclagDC — sisonokevin 💐 (@_soleilandia_) February 8, 2023

Le parole di Oriana

Mercoledì 8 febbraio, parlando con Matteo Diamante, Oriana Marzoli dal canto suo ha ribadito di non volere più avere nulla a che fare nulla con Daniele.

La diretta interessata si è detta stufa di dover sempre giustificare i comportamenti dell'imprenditore veneto: "Dal giorno della puntata io ho chiuso". Incalzata da Matteo circa la complicità che ci sarebbe tra lo stesso Dal Moro e la sua ex Martina, Marzoli ha affermato di non credere che i due ex possano ritornare insieme.

Il punto di vista di Martina Nasoni

Poco dopo aver varcato la porta rossa della casa di Cinecittà, Martina Nasoni ha avuto una lunga chiacchierata con Daniele Dal Moro.

La giovane ha cercato di far capire al suo ex che lui e Oriana non sono compatibili. Secondo Martina, data la mancanza di fiducia che adesso Daniele sente di nutrire nei riguardi della Marzoli, sarebbe per lui opportuno fare un passo indietro: “Mi dispiace vederti così sai?!

Però io dico, se sei consapevole di questa cosa fai un passo indietro e basta. Ti risparmi un sacco di rotture, ti risparmi di passare per una persona che non sei, ti risparmi delle attenzioni da una persona che non ti convince troppo. Se lei non ti convince, non ti convince! Tanto le persone non cambiano, lei non cambia. Sai cos’è che non ti porta a fidarti di questa persona? Secondo me tu sai che non potrai mai essere compreso da lei su determinati punti di vista. Guarda che è una roba importante questa". "Porta avanti i tuoi pensieri e i tuoi principi - ha concluso Martina - Prima o poi si vede tutto”.