Ha conquistato milioni di telespettatori la soap di Rai1 Il Paradiso delle Signore. La settima stagione sta raggiungendo ascolti record e le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che non mancheranno gli imprevisti. A fornire qualche dettaglio in più è stato Daniele Carnacina. Il regista della fiction Made in Italy ha svelato che Tancredi rimarrà al centro delle trame ostacolando l'amore tra Matilde e Vittorio.

Spoiler Il Paradiso 7, Carnacina rivela: 'I cattivi non possono mancare'

Nel corso di una recente intervista, Daniele Carnacina, ha svelato qualche anticipazione circa i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore.

I telespettatori della soap sono speranzosi di veder trionfare l'amore tra Vittorio e Matilde ma il regista ha anticipato che Tancredi non si toglierà di torno così facilmente e che sarà al centro delle prossime puntate della fiction. "Sant'Erasmo ama moltissimo Matilde, nonostante il suo essere retrogrado e maschilista". Dalle parole del regista si evince quindi che Tancredi minaccerà la coppia del momento formata tra Vittorio e la giovane Frigerio. Senza dubbio i fan della soap non vedono l'ora di veder sparire il giornalista. A tal proposito il regista ha rivelato: "I cattivi non devono mai mancare e il nipote della contessa è amato anche per questo".

Il pensiero del regista sul personaggio Barbieri: 'È l'esempio dell'avanzamento sociale'

Oltre al personaggio di Tancredi, il produttore de Il Paradiso delle Signore ha voluto evidenziare quali sono i temi principali che si vogliono mostrare nelle puntate. Sicuramente l'amicizia, come quella coltivata negli anni tra Marcello e Salvatore.

I due soci della Caffetteria si supporto a vicenda in diverse situazioni, consapevoli di poter contare uno sull'altro. Anche l'emancipazione femminile e il riscatto sociale sono i temi trattati durante gli episodi. A proposito del desiderio di avanzare socialmente, Daniele Carnacina ha rivelato: "Marcello si è reso conto di non essere all'altezza di Ludovica e si è impegnato per migliorare".

Per questo motivo per il regista della soap conferma che Barbieri è l'esempio lampante dell'avanzamento sociale. Stesso discorso vale anche per Tina che è diventata cantante e per Roberta che ha studiato per diventare un'ingegnere. Il messaggio che la produzione della fiction vuole trasmettere è che: "se hai merito ce la fai", ha raccontato Daniele.

Durante l'intervista, Carnacina ha voluto ricordare l'amore trionfato tra gli attori della soap come ad esempio Federica De Benedittis e Giulio Corso (gli attori di Roberta e Antonio), che si sono sposati e avuto un bambino. Anche tra Salvatore e Maria (Emanuel Caserio e Chiara Russo) è scoccato l'amore sotto i riflettori della fiction.