Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 che saranno in onda nel corso di questa stagione in prima visione assoluta su Rai 1.

Le anticipazioni della soap rivelano che il giovane Francesco Rizzo si ritroverà al centro delle trame e dell'attenzione, dopo che verrà fuori la sua grande passione per la moda.

E, a quel punto, sarà l'aspirante stilista Maria a dargli una mano, affinché possa continuare a coltivare il suo sogno. Spazio anche alle vicende della contessa che, nei prossimi appuntamenti della soap, lascerà tutti senza parole.

Maria sprona e aiuta Francesco: anticipazioni Il Paradiso 7

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Francesco uscirà allo scoperto: il giovane Rizzo ha sempre sognato e sperato di poter diventare uno stilista, dato che ha sempre nutrito una grande passione per la moda.

Ebbene, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione, il ragazzo avrò modo di visitare l'Atelier del grande magazzino e verrà spronato da Maria a riprendere in mano le redini del suo sogno.

La giovane aspirante stilista del Paradiso cercherà in tutti i modi di convincere Francesco a non mollare la presa e a dare sfogo alla sua passione per la moda.

Francesco si innamora di Maria: anticipazioni Il Paradiso delle signore nuove puntate

Tra i due nascerà un rapporto particolare e, secondo a quanto si apprende una fonte diretta, nel corso dei nuovi appuntamenti di questa settima stagione, il giovane Francesco si renderà conto di essersi innamorato di Maria.

Insomma, il figlio di Palma inizierà a provare un sentimento nei confronti della ragazza, attualmente impegnata in una love story con Vito Lamantia.

Cosa succederà a questo punto? Francesco troverà il coraggio di confessare i suoi sentimenti a Maria oppure preferirà tacere per non rovinare il loro rapporto? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa settima stagione.

Adelaide farà perdere le sue tracce: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, entro il finale di stagione, ci sarà spazio anche per un colpo di scena decisamente clamoroso che avrà come protagonista la contessa Adelaide.

Come svelato dalla stessa Vanessa Gravina in una delle sue ultime interviste, Adelaide metterà a punto una uscita di scena ad effetto.

Ebbene sì, Adelaide sparirà facendo perdere le sue tracce per un po' di tempo, ma il suo non sarà un addio definitivo. La contessa, infatti, è stata già confermata nella prossima stagione della soap, in onda da settembre 2023 in poi sulla rete ammiraglia Rai.

C'è già la conferma per le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 su Rai 1

Una riconferma che permette ai fan della soap di tirare un sospiro di sollievo: da settimane, infatti, i tantissimi appassionati de Il Paradiso delle signore erano a caccia di informazioni utili legate all'ottava stagione.

Alla fine, sono stati diversi attori protagonisti della soap a rompere il silenzio, tra cui Vanessa Gravina ma anche Roberto Farnesi.

L'attore, sui social, in occasione della festa per la fine delle riprese di questo settimo capitolo, ha già dato appuntamento alla prossima stagione della soap opera, confermata nel palinsesto del daytime pomeridiano di Rai 1.