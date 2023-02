Nicola Vivarelli, ex fidanzato di Gemma Galgani a Uomini e donne, torna al centro dell'attenzione social dopo aver annunciato la sua clamorosa scelta.

Ai tempi della partecipazione al talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, Nicola in arte "Sirius", raccontò di essere arruolato nella Marina Mercantile, motivo per il quale non poteva partecipare a tutte le riprese del talk show. Ma, a distanza di un po' di anni dalla sua uscita di scena dal talk show, Nicola ha svelato di aver cambiato lavoro.

Nicola Vivarelli, ex di Gemma a Uomini e donne, cambia lavoro e lascia la Marina

Nel dettaglio, Nicola Vivarelli fu protagonista di una chiacchieratissima storia d'amore con Gemma Galgani, nata all'interno dello studio di Uomini e donne.

Nonostante gli oltre 40 anni di differenza, i due furono protagonisti di una love story che fece molto discutere ma alla fine, scelsero di intraprendere due strade differenti.

Terminata la sua esperienza nello studio del trono over, Nicola Vivarelli è tornato alla sua vita di sempre mostrandosi però sempre più spesso sui social, dove non ha mai risparmiato anche degli scatti audaci.

Dopo Uomini e donne, Nicola sogna la carriera da attore

E, in queste ultime ore, Nicola è tornato all'attacco, debuttando su Tik Tok con la sua prima prova cinematografica.

Sì, perché l'ex fidanzato di Gemma ha ammesso di aver cambiato lavoro: il suo sogno, adesso, è quello di sfondare nel mondo del cinema.

"Ho lasciato la Marina Mercantile. A un certo punto della mia vita mi sono chiesto se fosse veramente il mestiere che mi rendeva felice", ha dichiarato Nicola svelando così la sua scelta.

"Sogno da sempre di fare l'attore", ha ammesso Nicola Vivarelli che adesso spera di poter ottenere successo nel mondo dello spettacolo.

Ma, in queste ore, c'è anche un altro ex fidanzato di Gemma Galgani che è tornato all'attacco dopo un periodo di silenzio.

Giorgio Manetti, ex di Gemma, non esclude un suo ritorno a Uomini e donne

Trattasi di Giorgio Manetti, storico grande amore della dama torinese che, in una recente intervista al settimanale "Nuovo Tv", non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti della sua ex fidanzata.

Secondo Giorgio, infatti, arrivati a questa età, Gemma dovrebbe evitare di mettersi alla ricerca di storie d'amore con uomini giovani e cercare di preservare la sua dignità nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

L'ex "gabbiano" del trono over, non ha escluso neppure un suo possibile ritorno nel cast di Uomini e donne: un colpo di scena che, nel caso in cui dovesse concretizzarsi, assicurerebbe ottimi ascolti e nuove scoppiettanti dinamiche in studio.