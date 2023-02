Il Paradiso delle signore 7 continua a raccontare le emozionanti vicende dei protagonisti della Milano degli anni Sessanta e le nuove anticipazioni narrano cosa accadrà nell'episodio in onda giovedì 9 marzo. Ci sarà un duro scontro tra Veronica e Gloria, in cui la compagna di Ezio le preciserà di non volere ingerenze nella sua famiglia. Sarà una giornata importante anche per Ludovica, che sorprenderà Adelaide con Marcello e scoprirà che hanno una relazione. Ci sarà spazio anche per i sogni, con Elvira che sembrerà avere le carte in regola per essere la ragazza giusta per Salvatore e Roberto che proporrà a Mario di aprire un locale insieme.

Infine l'articolo di Diletta continuerà a far discutere e arriveranno anche delle manifestanti a esprimere la loro opinione.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: le manifestanti contro l'articolo di Diletta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di giovedì 9 marzo raccontano che Vittorio e Don Saverio faranno fronte comune per cercare di risolvere la situazione con alcune manifestanti, indignate per l'articolo pubblicato da Diletta, sulla rivista dedicata al grande magazzino, in merito all'educazione sessuale delle ragazze. Nonostante gli sforzi dei due amici, le manifestanti sembreranno comunque voler restare della loro idea. Nel frattempo a Matilde verrà in mente un'idea per aiutare Vittorio e Don Saverio ad affrontare la vicenda.

Roberto, invece, farà una proposta a Mario Oradei: aprire insieme un locale, per realizzare così il suo grande sogno.

Anticipazioni puntata di giovedì 9 marzo: Veronica ammonirà Gloria difendendo la sua famiglia

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda giovedì 9 marzo vedrà protagoniste anche Gloria e Veronica.

Le tensioni tra la moglie e la compagna di Ezio raggiungeranno un punto critico, e Gloria e la signora Zanatta si scontreranno in un modo tagliente. Veronica ci terrà a precisarle che non permetterà alcuna intromissione nella sua famiglia, specialmente alla luce della condizione delicata che sta vivendo sua figlia, Gemma. Nel frattempo le ragazze inizieranno a convincersi che Elvira possa aver destato un certo interesse in Salvatore e che possa essere lei la donna giusta per Amato.

Adelaide e Marcello saranno sorpresi insieme da Ludovica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di giovedì 9 marzo rivelano che Ludovica avrà bisogno di Adelaide per delle questioni urgenti che riguardano il Circolo, ma non riuscirà a trovarla. Dopo averla cercata a lungo, la signorina Brancia troverà finalmente Adelaide a Villa Guarnieri e la vedrà in compagnia di Marcello. Questo episodio darà a Ludovica tutte le risposte che cercava sul legame che c'è tra il suo ex fidanzato e la contessa.