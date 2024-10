"Sei un traditore", con queste parole Manuel urlerà ad Abel tutta la sua delusione per le bugie raccontate sulla gravidanza di Jimena. Nelle prossime puntate de La Promessa, che dopo aver confessato di aver aiutato Jimena nella farsa della gravidanza, Abel andrà da Manuel e Jana in cerca di perdono. Il marchesino, tuttavia, non riuscirà a superare il tradimento subito da quello che credeva un suo amico.

Abel rivela gli inganni di Jimena

Presto, la famiglia Lujan dovrà affrontare una nuova bufera che stravolgerà gli equilibri de La Promessa. Tutto avrà inizio quando Abel confesserà ai marchesi che Jimena ha ingannato tutti loro per mesi, facendo credere di aspettare un figlio da Manuel.

Cruz sarà molto delusa dalla nuora e si pentirà di averla appoggiata per mesi: "Quella falsa manipolatrice". Alonso riuscirà a mantenere la calma e a essere più lucido, tanto che suggerirà alla moglie di non chiamare la polizia, ma di risolvere la faccenda con i duchi senza destare scandalo. Manuel resterà in silenzio e correrà da Jana a raccontarle tutto: "La gravidanza di Jimena era finta". Per un po' di tempo, in attesa dell'arrivo dei duchi, il marchesino dovrà fare finta di nulla anche con la moglie, che comunque percepirà che è successo qualcosa. Abel sarà costretto a non dire niente a Jimena, ma, appena ne avrà occasione, andrà nell'hangar da Manuel e Jana per chiarire almeno con loro il suo punto di vista.

Il medico pregherà loro di ascoltarlo, anche se comprenderà la loro rabbia.

Il tentativo di Abel e la rabbia di Manuel

Manuel non reagirà bene quando vedrà Abel e faticherà anche a guardarlo negli occhi. "So di non avere scusanti - dirà il medico a Manuel - ma vorrei dare una spiegazione". "Sei un traditore - dirà il marchesino - "Perché lo hai fatto?".

Abel spiegherà che Jimena lo aveva aiutato a sostenere sua moglie nella clinica, e per questo non si è tirato indietro e ha retto il suo gioco. Manuel non accetterà le giustificazioni di Abel: "Avrei potuto darti io il denaro necessario, eravamo amici". Abel spiegherà di aver conosciuto bene Jimena solo con il tempo e solo successivamente ha capito quanto fosse pericolosa.

Il medico rivelerà che Jimena ha tentato di avvelenarlo quando ha scoperto che voleva raccontare la verità a tutti loro. Abel metterà in guardia Jana e il marchesino sul fatto che la donna potrebbe commettere un reato se si dovesse trovare con le spalle al muro.

Il ritorno di Jimena e la proposta di un trasferimento

Jimena è tornata a La Promessa e ha sorpreso Manuel con il suo comportamento. Nonostante la sua indifferenza e il periodo di lontananza, Jimena ha salutato suo marito come se nulla fosse. "Mi sei mancato", gli ha detto, lasciando intendere di voler ricominciare da zero. Il marchesino ha rifiutato con forza di portare avanti un matrimonio di facciata e, quando i suoi genitori hanno insistito, è esploso: "Sono innamorato di un'altra donna".

Cruz è rimasta di sasso e quando sono arrivati i duchi, ha appoggiato la loro idea di un trasferimento a Madrid di Manuel e Jimena. Il marchesino, tuttavia, ha avuto un duro scontro con il suocero, sostenendo con forza che lui sarebbe rimasto al palazzo.