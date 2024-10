Nihan aggredirà Zeynep con un cuscino nelle prossime puntate di Endless love. "Hai soffocato mio fratello", urlerà in preda alla rabbia, con l'intento di farle provare lo stesso dolore che ha provato Ozan. Nihan troverà Zeynep dopo aver scoperto che ha ucciso il fratello e riuscirà a trovarla. La sua rabbia sarà incontrollabile e, dopo averla aggredita, le dirà che non ha intenzione di ucciderla, perché vuole vederla soffrire in carcere.

La fuga di Zeynep

La morte di Ozan tornerà prepotentemente al centro delle scene, nelle prossime puntate di Endless Love.

Asu la userà per tentare di dividere Nihan da Kemal. Invierà a Nihan il video in cui Zeynep soffoca Ozan con un cuscino e sembreranno non esserci più dubbi sulla morte del ragazzo. Zeynep riuscirà a scappare e troverà rifugio grazie ad Asu, che le prometterà di aiutarla nascondendola in una casa che ha affittato. La sorella di Emir farà in modo che Nihan arrivi da Zeynep, lasciandole un indizio molto importante sul luogo in cui si trova. Quando Asu sarà con Zeynep, la inviterà a scrivere una lettera per la sua famiglia sulla carta intestata di un'agenzia immobiliare. Successivamente, la donna chiederà al suo collaboratore di consegnare la lettera a Nihan, che grazie all'intestazione si metterà alla ricerca della casa in cui è Zeynep e la troverà in poco tempo.

Quando Nihan busserà alla sua porta, Zeynep sarà terrorizzata all'idea di finire in carcere.

Il duro scontro di Nihan e Zeynep

La rabbia di Nihan sarà incontrollabile e Zeynep subirà un'aggressione da cui non riuscirà a difendersi. Chiederà perdono a Nihan e le spiegherà che l'omicidio di Ozan è stato un incidente. "Non volevo ucciderlo", urlerà in lacrime, spiegando che voleva solo farlo tacere dopo che aveva scoperto il suo tradimento con Emir.

Le giustificazioni di Zeynep non serviranno a nulla, perché Nihan prenderà un cuscino per farle provare lo stesso dolore che ha subito suo fratello. "Hai soffocato mio fratello per farlo tacere?", urlerà in preda alla rabbia premendo il cuscino sul volto di Zeynep. Quest'ultima avrà davvero paura di morire, ma, dopo averla spaventata per qualche secondo, Nihan toglierà il cuscino.

"Non ti ucciderò. Voglio vederti soffrire in prigione".

La corsa in ospedale di Nihan e Kemal

Nelle puntate adesso in onda su Canale 5, Nihan e Kemal stanno vivendo una situazione particolare. Soydere ha rapito Deniz ed è nascosto con la bambina in un luogo segreto. Nihan è andata a trovarlo grazie ad Ayhan: vuole convincerlo ad arrendersi, visto che tutti lo stanno cercando. Tuttavia, Kemal ha ribadito che non lascerà più andare Deniz, e troverà un modo per vivere insieme a lei e a Nihan. I due innamorati hanno vissuto dei piccoli momenti di felicità con la loro bambina, ma all'improvviso hanno notato che Deniz aveva delle macchie. In preda al panico, Nihan e Kemal sono corsi in ospedale e il loro atteggiamento ha insospettito il medico, che ha allertato subito la polizia.