Al Paradiso delle signore 7 le emozioni non finiscono mai e le anticipazioni della puntata di martedì 28 febbraio annunciano che Ludovica (Giulia Arena) inizierà ad essere infastidita dalla complicità tra Marcello (Pietro Masotti) e Adelaide (Vanessa Gravina), mentre Tancredi (Flavio Parenti) farà di tutto per portare Matilde (Chiara Baschetti) dalla sua parte. Quest'ultima, inoltre, dovrà prendere una decisione con Vittorio (Alessandro Tersigni) su un articolo delicato ed Ezio (Massimo Poggio) dovrà rinunciare a parlare con Veronica (Valentina Bartolo) della sua relazione con Gloria (Lara Komar) a causa delle condizioni di salute di Gemma (Gaia Bavaro).

L'articolo di Diletta sarà in forse: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di martedì 28 febbraio raccontano che Vittorio e Matilde si troveranno a dover prendere una decisione importante riguardo alla pubblicazione di un articolo di Diletta sul Paradiso Market. Il tema del pezzo è l'educazione sessuale delle ragazze e i due valuteranno attentamente la questione per al sua delicatezza. Nel frattempo, Roberto chiederà anche un consiglio alle Veneri su questa situazione.

Veronica ed Ezio preoccupati per Gemma: anticipazioni puntata martedì 28 febbraio

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che sarà trasmessa martedì 28 febbraio vedrà protagonisti ancora i problemi di casa Colombo.

La salute di Gemma peggiorerà dopo lo svenimento ed Ezio e Veronica saranno molto preoccupati per lei. Il padre di Stefania, inoltre, si renderà conto dell'angoscia che sta vivendo la sua compagna e quindi non si sentirà di portare ulteriori preoccupazioni in famiglia. Per questo, Ezio comunicherà alla capocommessa che, per il momento, non potrà parlare con Veronica, infrangendo così la sua promessa.

L'uomo, infatti, aveva rassicurato Gloria sul punto di partire, dicendole che avrebbe chiarito al più presto la situazione con la sua compagna, ma purtroppo la capo commessa dovrà pazientare ancora per essere felice.

Clara non appoggerà più Alfredo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 28 febbraio rivelano che in questa puntata, Tancredi metterà in atto una strategia per convincere Matilde a schierarsi dalla sua parte.

Nel frattempo, Alfredo cercherà il supporto di Clara per conquistare Irene, ma questa volta la ragazza non sembrerà essere d'accordo e cambierà atteggiamento non appoggiando il magazziniere. Nel frattempo, il rapporto tra Barbieri e la Contessa si farà sempre più solido e questo non farà altro che infastidire Ludovica, la sua ex fidanzata che inizierà ad essere sempre più gelosa.