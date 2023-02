Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore. Durante le prossime puntate che andranno in onda dal 27 febbraio al 3 marzo, Gemma scoprirà di essere in dolce attesa in seguito ad un malore. Colombo, che aveva promesso a Gloria di confessare a Veronica tutta la verità su quanto accaduto tra di loro, sarà costretto a tirarsi indietro. Matilde invece, inizierà ad essere sempre più gelosa della vicinanza tra Conti e la giovane Diletta. Anche Ludovica non potrà fare a meno di essere infastidita del rapporto tra Barbieri e la Contessa.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 3 marzo: Francesco bloccato, Palma indaga

Vittorio e Matilde valuteranno se pubblicare o meno un articolo molto delicato scritto da Diletta. Intanto, Tancredi continuerà a ricercare stratagemmi per portare Matilde dalla sua parte. Ezio vorrà mantenere la promossa fatta a Gloria. Colombo infatti, giurerà a Moreau di confessare a Veronica tutta la verità. Purtroppo però, mentre Ezio si appresterà a parlare con Zanatta della questione, Gemma avrà un malore. Le condizioni della giovane sembreranno essere preoccupati, motivo per cui Ezio riferirà a Gloria che per il momento non potrà parlare con Veronica.

Francesco sembrerà essere tormentato da un blocco e Palma cercherà di scoprire quale sia la sua vera passione.

Il giovane inoltre, riuscirà ad aiutare Maria in un momento di difficoltà.

Trame Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Gemma sbalordita dopo aver scoperto di essere incinta

Dopo essersi sentita male Gemma andrà in ospedale. In seguito a vari accertamenti, la giovane apprenderà di essere in dolce attesa. La notizia lascerà di stucco l’ex di Marco.

La donna inoltre, una volta tornata a casa, non riuscirà a raccontare alla famiglia la verità. Colombo continuerà invece a promettere amore a Gloria, ma dall’altro lato non se la sentirà ancora di chiudere con Veronica. Sarà proprio quest’ultima ad intuire che Gemma starà nascondendo qualcosa. Zanatta metterà la figlia con le spalle al muro e la ragazza sarà costretta a confessare.

Quando Colombo scoprirà della gravidanza di Gemma, vorrà convincere Carlos a prendersi le sue responsabilità.

Continuerà ad essere forte la sintonia tra Marcello ed Adelaide. Sia Ludovica che Umberto saranno infastiditi dalla cosa. Clara scoprirà che, al contrario di quanto Irene abbia sempre professato, in realtà Cipriani prova un forte interesse per Alfredo. La nipote di Don Saverio ne rimarrà delusa. Clara si rifiuterà di aiutare Perico quando quest’ultimo le chiederà nuovamente aiuto per far breccia nel cuore di Irene. Alfredo non si accorgerà della sofferenza di Boscolo.