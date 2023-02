Il rapporto tra Antonella ed Edoardo Donnamaria continua a essere litigioso in questi ultimi giorno al GF Vip 7. Qualche ora fa, infatti, i due hanno discusso nuovamente a causa dell'intromissione della ragazza in un dialogo che lui stava avendo con Luca Onestini.

In particolare Fiordelisi ha punzecchiato il gruppo di amici del fidanzato, scatenando la sua immediata reazione: Donnamaria ha quindi chiesto all'influencer di non mettere bocca in situazioni che non la riguardano, anche perché starebbe compromettendo altri legami che ha instaurato all'interno della casa.

Antonella e Donnamaria, un rapporto in difficoltà al GF Vip

Accantonata la delusione per il pubblico che non l'ha scelta come preferita, Fiordelisi ha ripreso la sua vita all'interno della casa: negli ultimi giorni, in particolare, Antonella è finita al centro dell'attenzione per alcuni litigi che ha avuto sia con il gruppo che con Edoardo Donnamaria.

L'ultimo scontro che i due hanno avuto risale a poche ore fa: il romano ha perso le staffe quando la compagna si è intromessa in un chiarimento che stava avendo con Luca dopo un periodo di gelo. Il commento che la ragazza ha fatto mentre i due ragazzi parlavano, ha infatti indispettito Onestini, che poco dopo si è allontanato troncando la conversazione.

Il rimprovero alla protagonista del GF Vip

"Tu non c'entri nulla, stavo parlando con lui", ha sbottato Donnamaria dopo che Luca ha lasciato la stanza.

Antonella ha anche alzato la voce per cercare di far ragionare Edoardo, spiegandogli che Onestini e il suo "gruppetto" starebbero facendo di tutto pur di metterli uno contro l'altra.

Lui, però, non ha voluto sentire oltre e le ha detto: "Non metterti in mezzo se parlo con un mio amico. Questa cosa non ti riguarda. Da quando sei arrivata, abbiamo smesso di parlare e non sono riuscito a capire il suo punto di vista".

Fiordelisi non si è scusata per il proprio comportamento, anzi ha invitato Donnamaria a rendersi conto di chi è davvero un "alleato" e chi invece lo starebbe usando per emergere nel programma.

Attesa per la diretta del GF Vip

Intanto cresce l'attesa per puntata del GF Vip di questo lunedì 20 febbraio. Tra i tanti argomenti che saranno affrontati da Signorini in diretta, non dovrebbero mancare le accese discussioni che i concorrenti hanno avuto in questi giorni: Oriana e Martina si sono insultate a lungo, Nikita e Luca sono tornati su loro vecchi dissapori, Donnamaria si è scontrato con Marzoli per difendere la fidanzata.

Nel corso della serata, però, un concorrente dovrà lasciare definitivamente il gioco: secondo i sondaggi i principali candidati all'eliminazione del 20 febbraio sarebbero Antonino e Andrea, entrambi agli ultimi posti nelle votazioni online tra i sei inquilini al televoto (con loro Spinalbese e Maestrelli ci sono anche Nicole Murgia, Sarah Altobello, Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro).

All'appuntamento di stasera, inoltre, parteciperà anche Raffaello Tonon entrerà nella casa per fare una sorpresa all'amico Luca Onestini, col quale ha condiviso l'avventura qualche anno fa.