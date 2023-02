Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Negli ultimi episodi della fiction daily creata da Giannandrea Pecorelli, Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) è tornato in città senza Stefania Colombo (Grace Ambrose) al suo fianco. Il giornalista è parso essere sovente rabbuiato e sia Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) che Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) hanno percepito come tale amarezza non poteva essere dovuto soltanto all'aspro rapporto col fratello Tancredi (Flavio Parenti).

Tra il nipote di Adelaide (Vanessa Gravina) e la figlia di Ezio (Massimo Poggio) e Gloria Moreau (Lara Komar), difatti, c'è in atto una crisi sentimentale, motivo per il quale i due ragazzi non sono tornati assieme a Milano. Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, una papabile motivazione della crisi di coppia tra Marco e Stefania potrebbe essere un invaghimento della ragazza nei confronti di Federico Cattaneo (Alessandro Fella). Se tale ipotesi trovasse riscontro, Federico e Stefania potrebbero iniziare una storia d'amore.

Il trasferimento di Marco e Stefania a Washington

Nelle puntate iniziali de Il Paradiso delle Signore 7, Marco aveva trascorso un periodo poco entusiasmante dopo aver scritto un articolo sulla strage del Vajont.

Il rampollo di casa Di Sant'Erasmo aveva racimolato le fonti per il pezzo in maniera poco legittima calamitandosi la diffida sia del fratello che del commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Come se non bastasse, il legale piemontese aveva fatto terra bruciata, professionalmente parlando, verso il consanguineo, spingendo quest'ultimo a un passo dall'abbandonare il mondo editoriale.

Superato il momento d'impasse e complice una ghiotta offerta lavorativa giunta dagli Stati Uniti, Marco aveva deciso di accettare tale proposta e assieme a Stefania avevano scelto di trasferirsi in pianta stabile a Washington.

Stefania e Federico potrebbero iniziare una storia d'amore

Qualcosa oltreoceano, però, sembra non aver funzionato a dovere in coppia ma Marco e Stefania stanno vivendo tale crisi in maniera completamente diversa.

La scrittrice è entusiasta del successo del libro e del tour mondiale che dovrà sostenere, mentre a farne le spese, in termini di sofferenza emotiva, sembra sia soltanto il giornalista.

Il motivo della crisi tra i due non è chiaro ma è possibile avanzare l'ipotesi che un riavvicinamento tra Federico e Stefania possa esserne la causa.

Se tale ipotesi dovesse realizzarsi nella soap di Rai 1, Stefania e Federico potrebbero iniziare una storia d'amore.