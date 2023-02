Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, Fikret farà di tutto pur di scoprire se dietro Mehmet Kara si nasconde Hakan Gümüşoğlu, per questo partirà anche a Beirut insieme a Çetin per avere delle conferme, ma purtroppo i due andranno incontro a un triste destino. Proprio mentre scopriranno la verità, in Libano scoppierà la guerra e i due verranno inseriti nella lista ufficiale delle persone scomparse durante il conflitto.

Betül si allea con Haşmet

Nelle prossime puntate Haşmet domanderà a Betül di fare qualcosa per lui: le chiederà di entrare negli uffici della società Yaman per scoprire la cifra che Züleyha offrirà per il nuovo contratto governativo, in maniera tale da superarla e toglierle l'accordo.

In cambio farà in modo che la causa che Züleyha ha indetto contro di lei, quella per frode, non vada a buon fine.

Così Betül si recherà nell'azienda di famiglia ed entrerà grazie a una copia delle chiavi che aveva in suo possesso. Senza che nessuno la veda, perquisirà gli uffici fino a trovare il documento che le occorre. Scatterà delle fotografie e lo porterà via.

In Libano scoppia la guerra

Intanto Fikret vorrà delle prove per confermare che Mehmet è in realtà Hakan Gümüşoğlu, così insieme a Çetin andrà a Beirut. Proprio lì, su un giornale, vedrà l'immagine di Hakan e sarà ben chiaro che lui e Mehmet sono la stessa persona.

Proprio mentre avrà le prove di cui ha bisogno, l'edificio in cui si trova inizierà a tremare e da fuori si sentiranno degli spari: in Libano è scoppiata la guerra civile.

Sarà un conflitto da cui sia lui che Çetin potrebbero non avere scampo.

Fikret e Çetin non possono tornare in Turchia

Il governo chiuderà le frontiere e nessuno potrà entrare o uscire dal Paese, quindi nemmeno loro potranno tornare in Turchia e rimarranno bloccati a Beirut. Fikret non riuscirà a credere alla terribile coincidenza: proprio il giorno in cui ha scoperto che Mehmet è in realtà Hakan Gümüşoğlu, a Beirut è scoppiata la guerra.

Fikret chiederà aiuti a Catali per riuscire a farli tornare in Turchia, ma nulla sarà possibile, e per il Libano si prospetta una guerra sanguinosa e molto lunga, che potrebbe vedere coinvolti gli stessi Fikret e Çetin.

La preoccupazione di Züleyha

Fikret vorrebbe parlare con Züleyha per dirgli la verità su Mehmet, ma non ce la farà, anzi la loro assenza sarà solo motivo di preoccupazione per la giovane.

Si temerà molto per le sorti di Fikret e Çetin, in quanto si ritroveranno nel bel mezzo della guerra del Libano e di loro non si avranno notizie: Züleyha avrà paura che possa essergli successo qualcosa.

Non daranno più segni di vita e verranno inseriti nella lista ufficiale degli scomparsi durante la guerra. La famiglia Yaman dovrà prepararsi a un altro lutto dopo la morte di Saniye e Gülten?