Nella casa del Grande Fratello Vip all’indomani della puntata del 20 febbraio, un nuovo litigio vede protagonisti Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi. I due, in un tentativo quasi di chiarimento, si sono ritrovati invece a ripercorrere vecchi dissapori del passato e, il risultato, è stato un nuovo acceso litigio.

L'acceso confronto tra Fiordelisi e Tavassi

La puntata di lunedì 20 febbraio 2023 ha portato nella casa del Grande Fratello Vip nuovi malumori, sopratutto tra Antonella ed Edoardo Tavassi, i quali si sono ritrovati, nella giornata di martedì 21 febbraio, ad avere un nuovo faccia a faccia, per discutere del loro complicato rapporto.

Ad iniziare il discorso è stata Antonella, la quale ha detto di aver preso le distanze sia da lui che da Micol, decidendo anche di non parlare più della loro relazione, al contrario invece di loro due, gli Incorvassi, che continuano a mettere i bastoni tra le ruote nel suo rapporto con Donnamaria. Stanca di questo continuo intromettersi, Fiordelisi ha sbottato dicendo: “Noi abbiamo litigato solo quando c’eravate voi di mezzo. Voi siete la causa dei nostri problemi sentimentali”. Tavassi, dal canto suo, ha cercato di spiegare di non aver mai spinto il suo amico a lasciarla, bensì di avergli sempre consigliato di fare ciò che lo faceva stare bene, aggiungendo: “Ogni volta che voi due litigate, lui sta male e noi lo consoliamo.

Se io vedo una cosa per me scorretta, non è parlare male di te, ma una semplice constatazione”. Tra i due volano dunque accuse reciproche, riportando a galla anche vicende passate e vecchie incomprensioni. Antonella tuttavia si ostina a ripetere di non sopportare l’atteggiamento degli amici del suo fidanzato, i quali sono sempre pronti a mettere bocca in ogni questione.

Stanco di queste accuse, Tavassi ha sbottato dicendo: “La verità è che tu metti il Grande Fratello al primo posto. Tu sei disposta anche a mettere in difficoltà la persona che ami per accaparrarti la scena. Tu fai del male per apparire". La discussione è andata avanti per parecchi minuti, fin quando l’ex schermitrice ha sbottato dicendo: “Voi fate di tutto per mettermi in cattiva luce”, ma Edoardo Tavassi non ci sta e ha chiuso l’argomentazione dicendo: “Tu sei bravissima a metterti in cattiva luce da sola”.

Pare dunque che il rapporto tra i due sia ormai al capolinea e non ci sia ombra di pace.

Antonella stanca di Donnamaria

Subito dopo la vippona ha chiesto a Sarah e Martina di darle del tempo per stare da sola, poiché stanca di dover combattere sempre contro Edoardo e i suoi amici. Antonella ha sbottato dicendo: “Io mi devo annullare per lui su alcuni aspetti, lui invece no. Non riesco più a sopportare questo andamento che sta assumendo la nostra relazione. Edoardo è diviso tra me e i suoi amici. Sta sempre ad ascoltare la loro opinione, il loro continuo esprimere dissenso”. A dar manforte all’amica è stata Sarah, la quale ha invitato la rgazza a vivere questa relazione lontana dalle telecamere e dai condizionamenti di alcuni concorrenti. Antonella tuttavia ha continuato dicendo: “Lui ha scelto i suoi amici e deve stare per la vita con loro. O quantomeno per adesso lui si merita di stare con i suoi amici”.