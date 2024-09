Fehime ricatterà Emir per costringerlo a lasciare in pace Kemal nella puntata di Endless Love di sabato 28 settembre. Le anticipazioni rivelano che Fehime minaccerà di dire a Kemal che è il padre di Deniz, sperando di fare paura ad Emir. Quest'ultimo però, capirà che Nihan e Fehime si sono messe d'accordo e minaccerà di fare del male alla bambina.

La trappola di Emir e Galip ai danni di Kemal

Kemal si troverà nei guai dopo essere caduto nella trappola tesa da Emir e suo padre. Soydere, infatti, sarà ricercato per aver rapito Galip e con Zehir cercherà le prove della sua innocenza, ma non sarà facile.

Kemal riuscirà a rintracciare il finto rapitore e con l'aiuto di Ayhan lo costringerà ad ammettere che il sequestro di Galip era tutta una messinscena architettata da Emir. Nel frattempo, anche Fehime si darà da fare per proteggere suo figlio e riceverà l'aiuto di Nihan per questo. Sarà proprio l'ex fidanzata di Kemal a suggerire a Fehime come comportarsi per spingere Emir a ritirare la denuncia del sequestro. Fehime si presenterà alla villa di Nihan e chiederà di parlare con Kozcuoğlu e sua moglie. Quando i tre saranno da soli nello studio, Fehime intimerà ad Emir di ritirare le accuse a carico di Kemal: "Se non salvi mio figlio distruggerò questa casa". La severità di Fehime farà sorridere Emir che non avrà alcuna intenzione di lasciarsi intimidire da lei.

Lo scontro tra Fehime e Emir

Fehime continuerà a minacciare Emir e sarà più chiara: "Se non ritiri le accuse dico a Kemal che ha una figlia". Nihan fingerà di non sapere nulla e davanti a suo marito chiederà spiegazioni a Fehime per le sue affermazioni. La madre di Kemal ripeterà quello che ha scoperto: "Deniz è mia nipote", ma Nihan negherà per non destare sospetti in Emir.

Quest'ultimo, invece, non darà peso alle minacce di Fehime e inizierà a perdere la pazienza quando la donna gli dirà "Porterò mia nipote lontano da te". Il piano di Nihan e Fehime fallirà miseramente, perché Emir risponderà con un'altra minaccia: se verrà fuori la verità su Deniz, non avrà nessun problema a fare del male alla bambina, visto che è figlia del suo nemico.

Quando Fehime andrà via, inoltre, Emir accuserà Nihan di essere l'artefice di tutto e di avere ancora un legame con Kemal. La donna negherà, ma Kozcuoğlu tornerà a controllarla ossessivamente.

Il cambiamento di Fehime nei confronti di Nihan

Fehime e Nihan hanno sempre avuto un rapporto conflittuale sin dal primo incontro tra la ragazza e Kemal. Fehime non accettava che suo figlio si fidanzasse con la figlia dei Sezin, una famiglia troppo ricca per loro. Quando Nihan ha sposato Emir, poi, Fehime ha chiuso definitivamente tutte le porte alla ragazza. Nonostante i forti sentimenti di Kemal, Fehime ha fatto di tutto per allontanare Nihan da lui e ha accolto in casa Asu spingendola tra le braccia di suo figlio.

L'atteggiamento di Fehime è cambiato solo quando ha scoperto che Nihan e Kemal hanno avuto una bambina, Deniz. La donna si è resa conto che Nihan ha sempre agito per proteggere suo figlio ed è cambiato anche il suo modo di vederla.