Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily ideata da Giannandrea Pecorelli, in merito alle puntate che saranno trasmesse da martedì 31 gennaio a venerdì 3 febbraio, evidenziano che Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco) penserà bene di fare dell'ironia sull'improvviso flirt tra Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), ma Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) non gli darà corda.

I pettegolezzi sulla nobildonna e il cameriere, intanto, saranno sulla bocca di tutti, ma la zia di Marco (Moisè Curia) non se ne curerà preferendo avanzare la proposta a Marcello di diventare socio del Circolo. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, Ferdinando potrebbe minacciare Marcello di denunciarlo per aggressione qualora quest'ultimo accettasse la carica di socio del Circolo.

Le provocazioni di Ferdinando e il pugno di Marcello

Nel corso degli ultimi episodi de Il Paradiso delle Signore 7, Ferdinando si stava godendo la soddisfazione legata all'acquisto di Palazzo Andreani da parte del suo fresco alleato Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) ai danni della società William.

A fronte di ciò, il nuovo fidanzato di Ludovica si era divertito a provocare Marcello, quasi bramasse una reazione dello stesso.

Reazione che, purtroppo, c'era stata in quanto Barbieri, esausto dalle vessazioni, aveva sferrato un destro in pieno viso dell'ex armatore.

Mossa non troppo azzeccata da parte del socio di Salvatore Amato (Emanuel Caserio) che potrebbe aver ben presto un effetto boomerang.

Ferdinando potrebbe denunciare Marcello se diventasse socio del Circolo

I telespettatori dell'amata soap di Rai 1 son ben consci che le fazioni iniziali composte da un lato da Marcello assieme ad Adelaide e dall'altro dal commendatore insieme alla fidanzata Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) si sono ultimamente arricchite di qualche tassello in più.

A spalleggiare il banchiere e la stilista, difatti, troviamo adesso anche Tancredi (Flavio Parenti) e Ferdinando.

L'ex armatore potrebbe risultare una pedina fondamentale nella guerra vendicativa tra i due gruppi, in quanto dalla sua ha subito un'aggressione fisica da parte di Marcello.

A fronte di ciò, Umberto potrebbe non gradire che Barbieri diventasse socio del Circolo e chiedere a Torrebruna di ricattare il cameriere.

Malgrado non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, Ferdinando potrebbe minacciare Marcello di denunciarlo per aggressione qualora decidesse di accettare di ricoprire il ruolo di socio del Circolo.