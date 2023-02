L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 è confermato il 23 e 24 febbraio 2023 con nuove puntate in prima visione assoluta che andranno a concludere questa settimana di successo.

Le anticipazioni rivelano che per Gemma arriverà il momento della resa dei conti con Carlos, mentre Marcello si ritroverà a fare i conti con una confessione del tutto inaspettata da parte del suo amico Costa.

Costa nei guai per un furto: anticipazioni Il paradiso delle signore 23 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il paradiso delle signore del 23 febbraio rivelano che al Circolo si verificherà un furto e, dopo le segnalazioni, il giovane Costa confesserà a Marcello di essere il responsabile di quanto è accaduto.

Peccato, però, che tale rivelazione farà storcere il naso al giovane Barbieri: il ragazzo, infatti, arriverà a pensare che dietro tutta questa situazione si celi lo zampino del perfido Umberto.

Occhi puntati anche su Carlos che, nel corso di questo nuovo appuntamento con la soap opera pomeridiana di Rai 1, deciderà di troncare la relazione con Gemma.

Vittorio scopre chi è Diletta: anticipazioni Il paradiso delle signore 23 febbraio

Spazio anche alle vicende di Vittorio: le anticipazioni de Il paradiso delle signore del 23 febbraio rivelano che l'uomo si ritroverà a fare i conti con la presenza della giornalista Diletta, la quale confesserà al proprietario del grande magazzino, che hanno avuto modo di conoscersi già in passato.

Diletta, infatti, ricorderà a Conti che in passato hanno lavorato insieme per la stessa agenzia pubblicitaria: insomma tra i due c'è già un "trascorso" e questa rivelazione finirà per far riaffiorare alla mente tali ricordi anche al personaggio interpretato da Alessandro Tersigni.

E poi ancora, Ezio si ritroverà da solo nella stessa camera d'albergo dove ha trascorso la sua notte di passione con Gloria: in quel preciso momento, l'uomo sembrerà capire qualcosa di importante sulla scelta da fare dal punto di vista sentimentale.

Ezio spiazza Gloria: anticipazioni Il paradiso delle signore 24 febbraio

Grandi sorprese anche nel corso della puntata de Il paradiso delle signore del 24 febbraio 2023: le anticipazioni della soap rivelano che Gloria prenderà in considerazione l'ipotesi di lasciare per due settimane Milano.

La donna, alla luce della difficile situazione che si è creata con il suo ex marito, intende andare via per un po' di tempo, così da poter stare lontana da Ezio.

Nel momento in cui lui scoprirà quello che sta accadendo, deciderà di compiere un gesto del tutto inaspettato per la sua ex moglie.

Matilde, invece, verrà a sapere che Vittorio ha fissato un impegno con la giornalista: la reazione della moglie di Tancredi non sarà affatto delle migliori e si lascerà sopraffare dalla gelosia.

Intanto Clara continuerà a pensare segretamente ad Alfredo: la ragazza ha perso la testa per il giovane Perico.