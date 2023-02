Nel corso della puntata della settima stagione de 'Il Paradiso delle Signore' che andrà in onda giovedì 23 febbraio, Salvatore non vorrebbe illudere Elvira, ma quando apprenderà che la Venere ci è rimasta male per il suo rifiuto riguardante le lezioni di ballo, deciderà di andare incontro alla ragazza.

Intanto, al Circolo avverrà un furto e Mattia Costa ammetterà la sua colpevolezza a Marcello, il quale, però, capirà che, dietro il reato commesso dal suo ex compagno di carcere, vi è stato lo zampino del commendatore e del suo alleato Ferdinando.

Dopodiché, Ezio si ritroverà a soggiornare di nuovo nella camera d'albergo dove ha trascorso la notte di passione insieme a Gloria, e qui, Colombo capirà di amare ancora sua moglie e di volerla nella sua vita.

Salvatore non vuole illudere Elvira

Nella prima parte della puntata de il Paradiso delle signore, Salvatore rifiuterà di seguire delle lezioni di ballo insieme ad Elvira perché non vorrebbe illudere la ragazza. Tuttavia, quando il giovane Amato capirà che la signorina Gallo è dispiaciuta della situazione, farà un passo indietro e le andrà incontro. Inoltre, questo potrebbe essere il momento giusto, per il barista, per dimenticare le sue pene amorose dopo il fidanzamento fallito con la stilista Gabriella e il matrimonio sfumato con Anna Imbriani.

Intanto, al circolo, il commendatore Guarnieri metterà in atto il suo diabolico piano ai danni di Barbieri e, per farlo, deciderà di colpire Mattia Costa.

Infatti, quest'ultimo verrà accusato di furto e, in seguito, ammetterà al suo amico Marcello la sua colpevolezza. Ciononostante, il pupillo di Adelaide capirà che dietro questo reato c'è la macchinazione di Umberto e Ferdinando.

Vittorio scopre che Diletta è una sua vecchia conoscenza

L'arrivo di Diletta al Paradiso ha smosso gli animi di Vittorio che cercherà in ogni modo di evitare l'intervista da parte della ragazza.

Però, la donna non sembrerà demordere, essendo determinata ad ascoltare le parole del direttore del grande magazzino milanese. Più tardi, D'ambrosio incrocerà il dottor Conti e gli confiderà che, in realtà, si sono già conosciuti in passato. Infatti, Vittorio e Diletta hanno lavorato per la stessa agenzia pubblicitaria.

Nel contempo, Carlos sarà costretto a rompere con Gemma.

Ezio capisce di amare ancora sua moglie Gloria

Nella parte finale della puntata de il Paradiso, Ezio si recherà di nuovo nell'albergo e, in particolare, nella stanza dove ha consumato la sua notte di passione insieme a sua moglie qualche giorno prima. In quel momento, il signor Colombo capirà qualcosa di inaspettato: Ezio prova ancora dei forti sentimenti nei confronti di sua moglie.

Pertanto, l'uomo vorrà ancora sua moglie affianco e nella sua vita, nonostante la situazione non sia delle migliori poiché non vorrebbe ferire la sua "nuova famiglia".