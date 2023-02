Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana ideata da Giannandrea Pecorelli, in merito agli episodi che saranno trasmessi da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo, raccontano che il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) suggerirà a Tancredi di Sant'Erasmo (Flavio Parenti) di rivelare a Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) i loro reali piani legati a Palazzo Andreani. Il legale torinese, nel mentre, cercherà di elaborare un piano per portare dalla propria parte la coniuge, con quest'ultima che opererà una scelta dopo aver saputo i piani dell'avvocato.

Tancredi, notando il coinvolgimento di Matilde nei suoi piani, deciderà di rivelare ogni risvolto dei suoi futuri progetti alla moglie. Durante una recente intervista, Daniele Carnacina, ovvero il regista della soap di Rai 1, ha dichiarato che il personaggio di Tancredi rimarrà al centro delle trame della settima stagione de Il Paradiso delle Signore.

Daniele Carnacina: 'I cattivi non devono mai mancare'

Daniele Carnacina, regista de Il Paradiso delle Signore, ha rilasciato una recente intervista dove ha messo sul piatto alcuni ingredienti che non possono mancare all'interno di una soap opera di successo. Secondo il regista dello sceneggiato di Rai 1, difatti, i cattivi non dovrebbero mai mancare in una fiction daily, asserendo che il manipolatore Tancredi rimarrà al centro delle scene della stagione in essere.

Il fratello di Marco (Moisè Curia), secondo le parole di Carnacina, è maschilista, retrogrado e minaccia la coppia formata da Matilde e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), ma viene apprezzato nonostante tutto da una fetta di telespettatori per il suo amore sconfinato verso Frigerio, diventando un cattivo amato.

Il regista Carnacina: 'Marcello è un esempio d'avanzamento sociale'

Nel proseguo dell'intervista, il regista Carnacina ha voluto porre l'attenzione su alcune tematiche che interesseranno i prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 7, per esempio l'emancipazione femminile, l'amicizia, le storie sentimentali, il riscatto sociale ma anche la voglia di avanzare socialmente.

Secondo il regista, infatti, Marcello Barbieri (Pietro Masotti) sarebbe l'esempio lampante d'avanzamento sociale, in quanto resosi conto di non essere all'altezza di Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) ha preferito lasciarla per cercare di farsi un nome in società.

Per Daniele Carnacina, inoltre, Il Paradiso delle Signore è anche sinonimo sia di meritocrazia che di dedizione, in quanto ad esempio un personaggio come Tina Amato (Neva Leoni), tramite l'impegno condito dal talento, è riuscito a sfondare nel mondo della musica.