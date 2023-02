Diversi colpi di scena caratterizzeranno le vicende della soap opera turca Terra Amara anche nel corso dei prossimi episodi in onda su Canale 5.

La dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova), dopo aver cercato di sbarazzarsi una volta per tutte Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), verrà arrestata con l’accusa di tentato omicidio.

Trame turche, Terra amara: Zuleyha nasconde la vera ragione del suo ricovero, Mujgan arrestata

Nelle nuove puntate di Terra amara in programmazione su Canale 5, Zuleyha si vendicherà di Demir (Murat Ünalmış) dopo che la aveva segregata nel bosco, separandola dai figli.

La fanciulla - appena riuscirà a liberarsi - ferirà il marito, venendo così arrestata.

Quando poi Mujgan verrà a conoscenza della scarcerazione della rivale, manifesterà l’intenzione di eliminarla: la dottoressa dopo aver invitato Altun a recarsi a un appuntamento, le sparerà facendola rimanere gravemente ferita.

A faremergere il coinvolgimento della dottoressa nell’accaduto, sarà Sermin (Sibel Taşçıoğlu). In realtà però Zuleyha dopo il suo ricovero, svelerà soltanto a Gulten Taşkın (Selin Genç) che ad attentare alla sua vita è stata Mujgan e le chiederà di tacere sulla faccenda.

Sermin dopo aver appreso il segreto avviserà il cugino Demir: nonostante quest’ultimo e il nemico Akkaya cerchino di trovare un accordo per non far finire dietro le sbarre Mujgan, la dottoressa verrà comunque arrestata.

Yilmaz apprende che Adnan è suo figlio, Hunkar e Demir in guerra

Zuleyha intanto vuoterà finalmente il sacco a Yilmaz, rivelandogli che Adnan (Ömer Fethi Canpolat) è nato dalla loro passata storia d’amore. L’ex meccanico, dopo un’iniziale arrabbiatura, per non essere stato subito messo al corrente della verità, accetterà di scappare con la sua ex: i due però verranno ostacolati ancora una volta da Hunkar (Vahide Perçin) nei loro propositi di fuga.

Nel contempo Demir non si troverà alla tenuta, poiché sarà in guerra aperta proprio con la madre, che sarà furiosa per essere stata umiliata dal figlio durante il matrimonio di Sabahattin (Turgay Aydın) e Jülide (Alayça Öztürk). La signora Yaman sorprenderà Zuleyha e Yilmaz mentre si scambiano un bacio. Successivamente Demir in compagnia delle forze dell’ordine si presenterà alla villa Yaman per allontanare la consorte dai bambini.

Infine ci sarà l'arrivo di Fikret (Furkan Palalı), il figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman Senior, e fratellastro di Demir, che si trasferirà nel ranch dello zio Fekeli (Kerem Alışık).