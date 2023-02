Che cosa succede tra Ezio e Gloria nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore? Le anticipazioni svelano che ci saranno svolte importanti nel loro rapporto e che tutto potrebbe cambiare nel giro di poco tempo. Dopo la notte passata insieme, il signor Colombo è assalito dai sensi di colpa e non vuole far soffrire Veronica, nonostante sappia benissimo di amare la moglie. La bella Moreau pretende risposte, è ora che si faccia chiarezza. Sono tanti, forse troppi diciotto anni di silenzio e di assenza e, ora che è anche emersa la verità su quella notte in cui cambiò per sempre la sua vita, è ora del giusto riscatto.

Armando ha raccolto ancora una volta le lacrime di Gloria, che non riesce a tenere stretta la felicità che ha provato in quella magica notte d'amore con Ezio e che le ha fatto capire di non poter stare senza di lui. Ezio decide così di fare un gesto eclatante.

Il paradiso delle signore anticipazioni: Gemma preoccupata per Carlos

Gemma, dopo un primo momento in cui non ha voluto credere a quanto scoperto da Mario su Carlos, inizia ad avere timori seri e si confida con Landi, in attesa di scoprire qualcosa di più su questo misterioso ragazzo che dice di essere innamorato di lei.

Nel frattempo, Armando si diverte a vedere i tentativi alquanto maldestri di Perico di conquistare Irene. Al grande magazzino arriva una giornalista importante, Diletta D’Ambrosio e il suo desiderio è quello di intervistare il prima possibile Vittorio Conti.

Il paradiso delle signore prossime puntate: Umberto trama alle spalle di Marcello e Mattia

Guarnieri proprio non riesce a sopportare che Adelaide sia così vicina a Barbieri e che lo stia aiutando a entrare nel giro dei grossi affari. Ora, però, ha scoperto che in città c'è Mattia, un amico che Marcello ha conosciuto in carcere.

Quale occasione migliore per mettere al tappeto entrambi?

Come svelano le anticipazioni de Il paradiso delle signore della puntata in onda il 22 febbraio, Marcello parlerà con Adelaide, rassicurandola sul fatto che Mattia è cambiato e che ora è un ragazzo affidabile, senza sapere dei piani di Umberto e Ferdinando alle sue spalle.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: Gloria pronta a dire tutto a Veronica

Gloria è stanca di vivere nel limbo e di sopportare di non poter amare Ezio, ora che ha anche passato la notte con lui. Le non risposte e i dubbi di Colombo la devastano e la fanno soffrire a tal punto di fare una scelta che mai si sarebbe aspettata. Animata dalla voglia di liberarsi del passato e vivere la sua storia d'amore con Ezio, Gloria si avvia verso la casa di Veronica pronta a raccontarle tutto. Tuttavia, quando è il momento di bussare alla porta, Gloria gira i tacchi e se ne va.