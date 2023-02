Sono diverse le novità in arrivo nelle nuove puntate di Terra Amara che i fan avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) accetterà che Yilmaz Akkaya resti ad abitare nella vecchia dimora di Sermin, con uno scopo ben preciso in mente.

Terra amara, anticipazioni: Yilmaz prende possesso della vecchia abitazione di Sermin

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate, in programma nelle prossime settimane in prima visione tv, rivelano che Yilmaz porgerà un'importante domanda a Zuleyha.

Tutto partirà quando l'ex meccanico scoprirà che Fekeli ha rivenduto alcuni appezzamenti terrieri senza ascoltare il suo parere. Ali, infatti, accetterà di acquistare quelle terre per aiutare Hunkar a far uscire Demir di galera, dopo essere stato ingiustamente accusato della morte di Cengaver Cimen, in realtà ucciso da Hatip. Purtroppo, Yilmaz non capirà il gesto del suo padrino, tanto da essere così arrabbiato da lasciare la tenuta per trasferirsi in un altro luogo. Per questo motivo, Yilmaz e Mujgan diventeranno vicini degli Yamann prendendo possesso della vecchia abitazione di Sermin.

Mujgan crede che suo marito si sia trasferito solo per stare vicino a Zuleyha

Nelle puntate turche di Terra amara, Demir rimarrà turbato dalla scelta del suo rivale di stabilirsi vicino a lui sebbene, dopo un iniziale nervosismo, cerchi di dimenticare ciò che ha fatto.

Dall'altra parte, Mujgan sospetterà che Yilmaz si sia trasferito lì solo per stare vicino a Zuleyha. Nonostante questo dubbio, la dottoressa si comporterà come moglie devota senza far trasparire alcun tipo di gelosia o nervosismo. Ovviamente, Hekimoglu dimostrerà di non sbagliarsi, in quanto, dopo alcuni giorni, Akkaya rivolgerà a Zuleyha una domanda ben precisa.

Zuleyha permette all'ex di restare per vederlo ogni giorno

Yilmaz approfitterà di un momento di solitudine per trascorrere un po' di tempo in compagnia dell'ex fidanzata. Qui, l'ex meccanico domanderà alla protagonista cosa pensa del suo arrivo alla villetta accanto alla fattoria, precisando di essere disposto ad abbandonare l'ex dimora di Sermin qualora lo pretendesse.

Nonostante un iniziale turbamento, Altun permetterà al marito di Mujgan di restare, in quanto intenzionata a vederlo ogni giorno, vista la loro impossibilità nel vivere una storia d'amore insieme. Parole abbastanza importanti che verranno interrotte dall'arrivo di Demir, il quale, però, non si renderà conto di cosa stessero discutendo i due ex fidanzati. Insomma, una situazione decisamente delicata che porterà a numerosi colpi di scena.