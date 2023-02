Cresce la tensione nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1. Gemma è incinta e tutto le è crollato addosso. La giovane età e la spensieratezza le sembreranno ormai sogni irraggiungibili. Quando Veronica e il signor Colombo sono venuti a sapere della notizia hanno reagito piuttosto male. Come se non bastasse, è venuto a galla che Carlos è già promesso sposo con una ragazza a Buenos Aires. Come aveva previsto Mario, ha solo ingannato la povera Gemma. Nonostante la fuga, Ezio sarebbe voluto andare in Argentina per tentare di rintracciarlo e metterlo davanti alle sue responsabilità, ma ha rinunciato al viaggio dopo essere stato umiliato dalla telefonata della nonna di Carlos.

La situazione sarà drammatica. Davanti al fallimento dell'ultima possibilità di salvare l'onore di Gemma, Ezio e Veronica prenderanno una decisione molto sofferta. Nello stesso tempo, per l'ennesima volta messa in disparte, Gloria vedrà svanire il suo sogno d'amore, non credendo più alle promesse di Ezio. Brutta situazione anche per Adelaide, che sarà costretta a raccontare a Ludovica tutta la verità sul rapporto tra lei e Marcello Barbieri.

Il Paradiso delle signore, le nuove anticipazioni: La confessione di Adelaide

Ormai le carte verranno scoperte dopo che Ludovica ha trovato Adelaide e Marcello insieme, e per non perdere la faccia la contessa sarà costretta a raccontarle la verità: tra lei e Barbieri c'è una relazione.

Parole che sconvolgeranno Brancia, che fino a ora ha respinto ogni riavvicinamento da parte dell'ex fidanzato.

Nel frattempo Elvira riuscirà a passare l'esame di teoria della patente, e in Caffetteria festeggeranno l'evento con Salvatore presente e felice di aver aiutato la Venere che ha una cotta per lui.

Il Paradiso delle signore prossime puntate: la decisione di Veronica ed Ezio sconvolge Gemma

Ezio ha fatto il possibile per rintracciare Carlos, ma senza risultato. A malincuore, e d'accordo con Veronica, prenderà una decisione molto dolorosa che riguarda Gemma. Ancora non si sa di cosa si tratti, ma quel che è certo è che Ezio e la compagna non vorranno che Gemma diventi una ragazza madre.

In tutto questo trambusto, Gloria si sentirà messa in disparte ed estranea alla vita di Ezio. Il suo sogno d'amore andrà in mille pezzi? Per quanto riguarda la situazione della giovane Zanatta, non si esclude che Gemma e Veronica possano incastrare Carlos dopo aver saputo delle sue bugie e dei suoi inganni. Attenzione, perché in tutta questa storia c'è anche l'ombra di Marco, che potrebbe essere il vero padre del bambino.