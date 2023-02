Nel corso della puntata della settima stagione de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 28 febbraio su Rai1 alla consueta ora, Tancredi vorrà portare sua moglie dalla propria parte. Intanto, Alfredo cercherà i consigli della sua amica Clara, ma questa volta non la troverà disponibile.

Nel frattempo, crescerà la gelosia di Ludovica nei riguardi della relazione sentimentale tra il suo ex fidanzato e Adelaide. Invece, Matilde e Vittorio valuteranno la pubblicazione di un articolo di Diletta D'ambrosio sul prossimo numero del Paradiso Market.

Infine, Ezio dovrà rinunciare di confessare a Veronica quanto è successo nella notte trascorsa a Modena con Gloria.

Tancredi vuole portare sua moglie dalla propria parte

Nella prima parte della puntata de il Paradiso, Tancredi insisterà con sua moglie per poter guadagnare la sua fiducia e farla schierare dalla propria parte. Inoltre, per riuscire nel suo intento, l'uomo userà anche uno stratagemma, con il quale spererà di far tornare il sereno nel suo matrimonio ed allontanare la signora Frigerio dal direttore del Paradiso.

Nel frattempo, Alfredo cercherà Clara per chiederle alcuni consigli per fare breccia nel cuore della venere Irene, ma questa volta la signorina Boscolo non sarà disponibile per il suo amico.

Infatti, la nipote di Don Saverio inizia a nutrire un interesse sincero nei confronti del giovane Perico e sarà dispiaciuta nel vedere l'uomo dietro l'amica.

Ludovica è gelosa di Marcello e Adelaide ne il Paradiso

Successivamente, al Paradiso, Vittorio e Matilde dovranno prendere una decisione molto importante per quanto riguarda la pubblicazione di un articolo molto delicato di Diletta D'ambrosio sul prossimo numero del Paradiso Market.

Il tema principale del testo sarà l'educazione sessuale, pertanto Roberto chiederà alle ragazze dello staff un loro parere.

Intanto, Ludovica inizierà a nutrire una vera e propria gelosia nei confronti della relazione sentimentale che il suo ex fidanzato Marcello sta intrattenendo con la nobildonna di Sant'Erasmo. Infatti, nonostante la giovane Brancia sia andata avanti ed è promessa sposa dell'imprenditore Torrebruna, non riuscirà a dimenticare Barbieri.

Ezio e Veronica sono preoccupati per la salute di Gemma

Nella parte finale della puntata de il Paradiso delle Signore, Gemma, dopo essere svenuta, desterà molte preoccupazioni nei confronti di sua madre e di Teresio. Inoltre, le condizioni di salute della giovane venere peggioreranno in seguito al suo malore. Per questo motivo, il signor Colombo dovrà rinunciare momentaneamente alla sua felicità con sua moglie Gloria per stare accanto alla sua compagna. Infatti, il padre di Stefania aveva promesso alla capo commessa del Paradiso che avrebbe confessato a Veronica che c'è stata una notte di passione tra di loro a Modena.

Infine, Ezio si recherà dalla signorina Moreau per raccontarle quanto è accaduto a casa Zanatta e le dirà che dovrà pazientare ancora un po' prima che loro possano vivere di nuovo insieme.