Il finale de Il Paradiso delle signore 7 promette grandi colpi di scena, e al centro dell'attenzione e delle dinamiche della soap opera ci saranno in primis le vicende della contessa Adelaide.

La dark lady del grande magazzino milanese sarà al centro della scena per una fuga che si preannuncia misteriosa e non si esclude che possa essere coinvolta anche in un clamoroso ritorno di fiamma con il suo "grande amore", il commendatore Umberto Guarnieri.

Adelaide sparisce nel finale: anticipazioni Il Paradiso delle signore ultime puntate

Nel dettaglio, la messa in onda delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 è in programma durante la prima settimana di maggio in prima visione assoluta su Rai 1.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Adelaide: come svelato dall'attrice Vanessa Gravina, la contessa si renderà protagonista di un nuovo colpo di scena che non passerà inosservato tra i fan della soap.

Il motivo? Questa volta la contessa metterà a punto una uscita di scena ad effetto che terrà banco nel gran finale di questa seguitissima settima stagione della soap opera, che sta riscuotendo un grande successo dal punto di vista auditel, con punte superiori al 23% di share in daytime.

Umberto ancora geloso della contessa Adelaide: anticipazioni Il Paradiso 7

Ma i colpi di scena potrebbero non essere finiti qui, perché non si esclude che questa fuga possa non coinvolgere solo la contessa, ma anche il suo grande amore, il commendatore Umberto.

Proprio nel corso dei prossimi episodi, Guarnieri inizierà ad avere dei sospetti sul conto di Adelaide e Marcello: l'uomo arriverà a capire che tra i due non c'è solo un rapporto lavorativo bensì una vera e propria intesa sentimentale, che lo porterà a rendersi conto di essere geloso di questa situazione.

Insomma, sembrerebbe che il commendatore, nonostante la sua relazione con Flora, non abbia ancora dimenticato definitivamente la sua vecchia fiamma.

Umberto e Adelaide potrebbero scappare via nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7

Lo stesso Roberto Farnesi, in una story social postata qualche tempo fa, aveva annunciato che ci sarebbero stati grandi sorprese nel finale della settima stagione.

Non si esclude, quindi, che una di queste potrebbe avere a che fare con un ritorno di fiamma tra Umberto e la contessa.

I due, a questo punto, potrebbero anche decidere di mettere a punto una fuga d'amore insieme e così scappare via per un po' per ritrovarsi dopo il periodo di lontananza.

Un finale che, in tal caso, non deluderebbe le aspettative dei tantissimi fan e sarebbe sicuramente di buon auspicio in vista dell'ottava stagione, che è stata già confermata nella prossima stagione televisiva.