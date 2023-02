Cosa succederà nelle nuove puntate di Uomini e donne previste a marzo su Canale 5? Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Lavinia Mauro, alle prese con una nuova esterna che la vedrà coinvolta assieme al corteggiatore Alessio Corvino.

Spazio anche alle vicende di Riccardo Guarnieri che, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione, tornerà al centro della scena e finirà per provocare le dame del parterre over in occasione della nuova sfilata maschile.

Lavinia viene rifiutata da Alessio: anticipazioni U&D nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che per Lavinia Mauro arriverà il momento della resa dei conti con il suo corteggiatore Alessio Corvino.

I due passeranno del tempo insieme in esterna e, approfittando del contesto, la tronista coglierà la palla al balzo per provocare e sedurre il ragazzo.

In tal modo, infatti, la tronista si augurerà di assistere ad una reazione decisiva da parte di Alessio che, tuttavia, non arriverà.

Il corteggiatore casertano, infatti, si "rifiuterà" di baciare Lavinia in esterna e farà un passo indietro, lasciando di stucco la ragazza.

Alessio spiazza Lavinia, Riccardo seduce: anticipazioni U&D

Per Lavinia sarà un vero e proprio "colpo di scena" inaspettato, dato che si ritroverà a fare i conti con il "no" del corteggiatore, che preferirà non sbilanciarsi e non spingersi oltre, vista la difficile situazione di instabilità in cui si trova la tronista, che non ha ancora le idee chiare in vista della scelta finale.

E poi ancora, al centro delle nuove puntate di Uomini e donne ci saranno anche le vicende di Riccardo Guarnieri, il quale sarà protagonista della nuova sfilata maschile che si svolgerà in studio.

L'ex fidanzato di Ida Platano coglierà la palla al balzo per provocare nuovamente le varie dame del parterre over, che avranno poi il compito di decretare il vincitore di questa sfilata.

Riccardo provoca e si spoglia alla sfilata: anticipazioni U&D nuove puntate

E così, Riccardo si spoglierà e di metterà in mostra il fisico, con lo scopo ben preciso di far breccia nel cuore delle varie presenti in studio.

Ancora una volta, quindi, il cavaliere pugliese non perderà occasione per mostrare pettorali e fisico scolpito dal duro lavoro in palestra, proprio come testimoniato spesso dai vari video social che lui stesso pubblico su Instagram durante i vari allenamenti.

Quale sarà la reazione delle dame del trono over? Riccardo riuscirà a conquistare la palma d'oro di questa sfilata? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.