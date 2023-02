La soap Terra Amara andrà in onda, eccezionalmente, anche domenica 26 febbraio alle ore 15 con un doppio appuntamento. Infatti, in seguito alla morte di Maurizio Costanzo, Mediaset ha deciso di sospendere Amici e di mandare in onda le puntate inedite della soap opera turca.

Nel corso della puntata, il pubblico ministero chiederà la pena capitale per il signor Yaman per l'omicidio di Cengaver. Intanto, Akkaya vorrà parlare con la sua ex fidanzata e chiederle scusa per aver dubitato dei suoi sentimenti, ma Fekeli lo fermerà chiedendogli di pensare a sua moglie Mujgan.

Successivamente, Yilmaz farà ristrutturare la villa di Sermin per andare ad abitarci, mentre Demir inizierà ad aver paura della condanna a morte. Così, chiederà a sua madre di preparare dei passaporti falsi per lui e la sua famiglia. L'uomo si ferirà volontariamente per poter essere portato in ospedale e fuggire a Berlino insieme a sua moglie e Adnan.

Infine, il figlioccio di Ali Rahmet riuscirà a concordare un incontro con la sua ex fidanzata grazie a Gulten. Tuttavia all'incontro si presenterà, a sorpresa, anche il figlio di Hunkar.

Il pubblico ministero chiede la pena capitale per Demir

Nella prima parte della puntata di Terra Amara in onda domenica, il PM avanzerà la richiesta di pena capitale come condanna definitiva per il signor Yaman.

Nel frattempo Yilmaz penserà di recarsi da Zuleyha per chiederle scusa per aver dubitato dei suoi sentimenti. Tuttavia Fekeli spingerà il suo figlioccio a riflettere per un motivo molto importante: Mujgan lo ama e non merita questo trattamento. Così, l'ex meccanico capirà che Ali ha ragione e farà un passo indietro.

Successivamente Akkaya farà ristrutturare la villa di Sermin per andare ad abitarci insieme a sua moglie.

Demir teme l'esito della sua condanna in Terra Amara

Il giudice potrebbe decidere di condannare Demir a 20 anni di reclusione o addirittura alla pena di morte. Pertanto Demir chiederà a sua madre di preparare dei passaporti per lui e sua moglie poiché è intenzionato a fuggire a Berlino. Per perseguire il suo obiettivo, il figlio di Hunkar simulerà un'aggressione e si ferirà volontariamente con un punteruolo per essere trasferito in ospedale e poi da lì scappa.

Intanto Gaffur farà visita al suo padrone per confidargli che Yilmaz vuole andare ad abitare accanto alla tenuta Yaman.

Yilmaz incontra Zuleyha, ma si presenta anche Demir

Nella parte finale della puntata di Terra Amara del 26 febbraio, Yilmaz deciderà di incontrare la sua ex fidanzata per scusarsi con lei, nonostante i consigli del suo padrino. Grazie a Gulten, il giovane Akkaya riuscirà a organizzare un appuntamento con la signorina Altun.

Tuttavia a sorpresa, anche il signor Yaman si presenterà all'incontro.