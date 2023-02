Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della soap dal 20 al 24 febbraio rivelano che la notte di passione trascorsa tra Ezio Colombo (Massimo Poggio) e Gloria Moreau (Lara Komar) in una stanza d'hotel metterà in confusione l'uomo. Teresio, quindi, chiederà consiglio all'amico Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), mentre Gloria si sfogherà col capo magazziniere Armando Ferraris (Pietro Genuardi). La capo commessa esigerà chiarezza amorosa dal marito e, non riuscendo ad ottenerla, deciderà di lasciare Milano per due settimane.

Ezio, però, verrà a conoscenza di tale intenzione e raggiungerà la coniuge prima della partenza compiendo un gesto inaspettato. Sebbene le anticipazioni ufficiali non chiariscono di che gesto si tratterà, è possibile ipotizzare che Ezio sceglierà di partire assieme a Gloria per quattordici giorni, magari evitando di mettere al corrente la compagna Veronica Zanatta (Valentina Bartolo).

Ezio e Gloria potrebbero capire di amarsi reciprocamente

Se da un lato la storia d'amore tra Ezio e Veronica sembra sfiorire d'episodio in episodio, dall'altro lato l'uomo pare legarsi sempre più alla moglie Gloria.

Più che di semplice attrazione fisica o di interesse cerebrale, però, tra Ezio e Gloria potrebbe trattarsi di un vero e proprio amore reciproco rimasto in bolla per un ventennio, ovvero da quando l'ex ostetricia si vide costretta ad espatriare in Francia per sfuggire all'accusa di praticare aborti.

A tal proposito, e considerando la notte focosa che trascorreranno assieme, Gloria e il marito potrebbero comprendere di amarsi reciprocamente.

Teresio potrebbe partire per due settimane con Moreau senza avvertire Veronica

Sapendo che Moreau vorrà lasciare la città lombarda per due settimane in modo da chiarirsi le idee, come anticipato, Ezio si paleserà al cospetto della stessa per sorprenderla con un gesto inaspettato.

Tale gesto, sebbene non vi siano spoiler a confermarlo, potrebbe essere la scelta dell'uomo di partire assieme alla coniuge, viaggio di quattordici giorni dove Ezio non avvertirebbe la compagna Veronica.

Qualora ciò dovesse accadere nella soap Rai, Teresio potrebbe non avvertire Zanatta senior o per semplice dimenticanza, complice la frenesia di una partenza flash, oppure perché non vorrà arrecare ulteriore sofferenza alla stessa, rendendosi conto di essere innamorato solo di Gloria.

A prescindere da cosa accadrà nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 7, di sicuro questa storyline amorosa regalerà ai fan diversi colpi di scena.