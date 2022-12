La settima stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni de Il Paradiso dal 12 al 16 dicembre evidenziano che Ezio (Massimo Poggio) dirà a Vittorio (Alessandro Tersigni) di aver deciso di mettersi in proprio. Colombo senior, al contempo, metterà a parte Gloria (Lara Komar) della reazione spropositata di Veronica (Valentina Bartolo) quando quest'ultima ha scoperto che la capo commessa sarebbe disposta a finanziarlo. Moreau, dopo aver capito di aver fatto uno sbaglio nell'offrire aiuto economico al marito, andrà a casa della mamma di Gemma (Gaia Bavaro) per far luce sulla situazione.

Nel frattempo Ezio e Veronica proveranno a far comprendere a Marco (Moisè Curia) e Stefania (Grace Ambrose) che dovrebbero sfruttare l'opportunità di trasferirsi oltreoceano. Durante un momento di sconforto, intanto, succederà qualcosa di inaspettato tra Teresio e Gloria. Malgrado non vi siano anticipazioni ufficiali su ciò che accadrà tra i due, è probabile che entrambi saranno stufi di essere soltanto amici e, finalmente, ammetteranno reciprocamente di amarsi ancora.

La gelosia e il rancore da parte di Veronica nei confronti di Gloria

Se al termine della scorsa stagione Veronica pareva non riuscire proprio a vedere di buon occhio il rapporto tra il compagno e Gloria, nel capitolo della soap opera in essere la signora Zanatta sta sembrando provare ancora più gelosia e, se possibile, maggior rancore verso la capo commessa.

A rendere ancora più aspro il rapporto tra le due donne è stata la decisione in via definitiva della Sacra Rota che ha sancito che le nozze tra Moreau e Ezio sono ancora valide. Indi per cui, non soltanto la convivenza tra Colombo senior e Veronica si è dovuta interrompere per evitare denunce di concubinaggio, ma la mamma di Gemma, come anticipato, sta anche assistendo da spettatrice all'aiuto economico proposto da Gloria al marito.

Ezio e Gloria potrebbero ammettere reciprocamente di amarsi ancora

Almeno sulla carta, la relazione tra Gloria ed Ezio dovrebbe essere esclusivamente amicale, anche se osservando più a fondo il legame tra i due pare palese che, in realtà, l'amore di un tempo potrebbe ancora covare sotto la cenere.

Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore 7 che andrà in onda venerdì 16 dicembre, la capo commessa, dopo averne parlato anche con l'amico Armando (Pietro Genuardi), sembrerà più che mai convinta di aver commesso un errore a proporsi per fornire il suo aiuto finanziario a Ezio, così che quest'ultimo possa avviare un'attività autonoma.

Teresio, però, non sarà d'accordo e, nel bel mezzo di un momento di sconforto, accadrà qualcosa di inatteso. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali su ciò che accadrà realmente tra i due, ci sono ottime chance che si accorgano finalmente che l'amicizia sta stretta ad entrambi, finendo per confessarsi reciprocamente di amarsi ancora.