La settima stagione de 'Il Paradiso delle Signore' viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della soap opera di stampo nostrano, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, riguardano gli episodi che andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 febbraio: le anticipazioni raccontano che la notte di passione trascorsa assieme a Gloria (Lara Komar) sarà motivo di disagio per Teresio (Massimo Poggio), soprattutto quando quest'ultimo si troverà in famiglia. Entrambi i protagonisti della parentesi focosa decideranno di sfogarsi con i loro amici: da una parte Ezio si confiderà con Vittorio (Alessandro Tersigni) e dall'altra parte Moreau farà lo stesso con Armando (Pietro Genuardi).

La capo commessa, inoltre, vorrà dire come sono andate le cose a Veronica (Valentina Bartolo) ma ci ripenserà poco prima di recarsi a casa della stessa. Notando che Ezio non le darà alcuna certezza sentimentale, Gloria deciderà di partire per quattordici giorni ma l'uomo, venuto a conoscenza di tale viaggio, sorprenderà la moglie con un'azione inaspettata. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, la famiglia Colombo potrebbe riconsolidarsi negli Stati Uniti.

Veronica troncherà la storia sentimentale con Ezio

La relazione amorosa tra Veronica ed Ezio, alla luce delle ultime vicende, sembra essere sempre più in bilico.

Considerando che, entro il termine della stagione attuale de Il Paradiso delle Signore, la signora Zanatta porrà fine alla storia sentimentale col compagno, viene naturale ipotizzare che tale rottura potrebbe avvenire a breve.

Dopo essersi scambiati un bacio ed essere andati anche a letto insieme, sembrano non esserci più dubbi che Ezio e Gloria si amano ancora o, come molti telespettatori credono, non abbiano mai smesso di amarsi nell'ultimo ventennio anche se distanti.

La famiglia Colombo potrebbe riconsolidarsi negli Stati Uniti

La crisi sentimentale tra Stefania (Grace Ambrose) e Marco (Moisè Curia) porterà il giovane giornalista, nel corso degli episodi finali del capitolo in essere della soap, ad essere sovente rabbuiato e a confidare le proprie paturnie amorose all'ex fidanzata Gemma (Gaia Bavaro).

La scrittrice, invece, sembrerà non crucciarsi e concentrarsi principalmente sul successo relativo al libro scritto e sul tour mondiale per promuovere lo stesso. Tale differenza di vedute lascia presagire che un ritorno di fiamma tra i due sia poco auspicabile e, di conseguenza, il ritorno a Milano di Stefania, il quale avverrà a termine de 'Il Paradiso delle Signore 7', sarebbe soltanto momentaneo, con la ragazza che tornerebbe in quel di Washington poco dopo.

Se queste ipotesi dovessero divenire realtà nella fiction di Rai 1, Ezio e Gloria potrebbero decidere di valorizzare il loro amore ritrovato trasferendosi in pianta stabile negli Stati Uniti, così da stare accanto alla figlia Stefania, e ciò sancirebbe il riconsolidarsi della famiglia Colombo.