Una nuova puntata de 'Il Paradiso delle Signore' andrà in onda eccezionalmente sabato 11 febbaio. Solitamente, la soap italiana viene trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Tuttavia, la puntata del 13 febbraio è stata anticipata. Nel prossimo episodio, come sempre, non potranno mancare momenti di forte tensione e nuovi colpi di scena entusiasmanti.

In particolare, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali tra i quali Flora e Umberto. Per diverso tempo, la loro relazione è andata a gonfie vele, al punto che hanno recentemente festeggiato il loro fidanzamento.

Purtroppo, però, i nodi stanno venendo al pettine: ben presto, gli equilibri nel loro rapporto verranno totalmente compromessi. Nel momento in cui la giovane stilista scopre i piani del suo fidanzato in merito all'acquisto di Palazzo Andreani, inizia a manifestarsi molta tensione tra i due.

San Valentino si avvicina

Nel prossimo appuntamento con 'Il Paradiso delle Signore, tutti sono indaffarati ad organizzare un magico San Valentino da trascorrere con la propria dolce metà. Tutte le Veneri cercano di tirare le somme per far luce sulla propria personale situazione sentimentale.

Nel frattempo, Vittorio Conti pensa ad un modo geniale per poter rendere davvero speciale questo giorno. Dopo averci riflettuto attentamente, riesce a sbloccarsi dalla crisi creativa che ha vissuto recentemente: infatti, gli viene in mente un'idea interessante per coinvolgere tante persone.

Informa immediatamente Matilde e Roberto: ha intenzione di lanciare un gioco per i cuori solitari. In questo modo, tutti potranno avere la propria occasione per trovare, magari, l'anima gemella.

Grandi preparativi al Paradiso delle Signore

Nel frattempo, Ezio pensa a come poter sorprendere Veronica: è intenzionato ad organizzarle una festa.

Sicuramente le farebbe piacere, dopo tutte le difficoltà che hanno dovuto affrontare, un momento di puro svago è ciò che ci vuole. Anche Vito pensa ad un modo per rendere questo San Valentino speciale: per questo, ha in mente un omaggio speciale per Maria.

Tutt'altro clima, invece, si respira all'interno della coppia composta da Flora e Umberto.

Infatti, Flora ha scoperto i piani del suo fidanzato Umberto ed è profondamente amareggiata. Per tutto questo tempo lui le ha omesso la verità. Pertanto, tra i due è aumentata la tensione. Inoltre, il Commendatore teme che la sua fidanzata possa rivelare i suoi progetti, così informa il prima possibile anche Tancredi.

Infine, Marcello è entusiasta dei risultati raggiunti in seguito al suo discorso al Circolo. Tuttavia, adesso deve darsi da fare per superare la sua prova e Adelaide lo istruisce.