Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con 'Il Paradiso delle Signore', in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio del 14 febbraio, non potranno mancare colpi di scena emozionanti per i telespettatori.

In particolare, i riflettori sono puntati su Flora e Umberto. La giovane stilista è alquanto delusa dall'atteggiamento del suo fidanzato. Non pensava che potesse nasconderle dettagli così importanti inerenti l'affare di Palazzo Andreani. Pertanto, il loro rapporto inizia ad essere molto teso, poiché la giovane donna è indecisa e confusa.

Il Commendatore, invece, ha paura che lei possa fare un passo falso rivelando le sue carte. Così facendo rovinerebbe i suoi piani.

Maria ringrazia Francesco per l'aiuto

Nel corso del prossimo avvincente appuntamento con 'Il Paradiso delle signore', dopo aver scoperto i piani del suo fidanzato, Flora vorrebbe raccontare tutto a Vittorio, dato che di lui si fida particolarmente. Pertanto, Umberto si mostrerà evidentemente preoccupato poiché questa sua decisione potrebbe rovinare ogni cosa. Oltre ad aver informato Tancredi, pensa subito a come poter risolvere la situazione per non rischiare di perdere l'opportunità che si è creata.

Nel frattempo, Maria vorrebbe ringraziare Francesco per il suo grande aiuto in Atelier.

Inoltre, vuole spronarlo a non lasciare il mondo della sartoria e di inseguire questa sua grande passione, dato che è molto portato. Così, decide di fargli un bel regalo per esortarlo a non arrendersi. Il gesto compiuto colpisce positivamente il giovane Rizzo.

Tancredi in viaggio

Intanto, il giorno di San Valentino si avvicina sempre di più.

Mentre tutti sono indaffarati con gli ultimi preparativi riguardanti l'evento organizzato al Paradiso delle signore da Vittorio allo scopo di sorprendere i propri partner, Matilde e Tancredi si concedono una breve vacanza. Partono per Saint Moritz per distrarsi un po' e per consolidare il loro rapporto. Soprattutto perché, ultimamente, in magazzino c'è stato tanto lavoro da fare.

Inoltre, in questo modo, potrebbero recuperare il tempo perso prima che decidino di riprovare a stare insieme.

Mattia, l'ex compagno di carcere nonché amico di Marcello, aiuta quest'ultimo a trovare i fiori perfetti per Vito. Il giovane contabile vuole fare un regalo speciale alla sua amata Puglisi. Invece, inaspettatamente, Gemma decide di lasciarsi andare con Carlos.

L'evento Cuori Solitari è sempre più vicino e le Veneri allestiscono tutto al meglio. D'altronde, potrebbe essere l'occasione giusta per chi non ha ancora trovato la sua dolce metà.