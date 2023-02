Non smettono di sorprende i nuovi episodi della settimana stagione de Il Paradiso delle Signore. La soap ambientata a Milano negli anni sessanta raggiunge quotidianamente record di ascolti. Protagonista dei nuovi appuntamenti è la love story tra Ludovica e Ferdinando. Il loro rapporto entrerà in crisi nel momento in cui Ludovica approverà l'ingresso di Marcello come socio del Circolo. A quel punto Ferdinando capirà che la fidanzata è ancora legata a Barbieri. A rivelare la reazione di Torrebruna è stato Fabio Fulco che in un'intervista a Vero ha confessato: "Ferdinando è agguerrito e farà qualunque cosa pur di non perdere il suo grande amore".

Il Paradiso delle Signore, Fulco anticipa: 'Ferdinando ha paura di perdere Ludovica'

Come visto nelle puntate precedenti, Ludovica e Ferdinando sono da poco tornati dalla Grecia. I due fidanzati si sono però accorti che le cose al Circolo sono cambiate notevolmente. Marcello si è avvicinato molto alla contessa ed è diventato in poco tempo un uomo d'affari. Il socio della Caffetteria infatti cercherà in tutti i modi di fare la sua scalata nell'alta società diventando socio del prestigioso locale milanese. Il cambiamento del giovane Barbieri però infastidirà molto Ferdinando Torrebruna. A rivelare qualcosa in più rispetto a quanto accadrà ai vari protagonisti nei prossimi appuntamenti è stato proprio l'attore Fabio Fulco che durante l'intervista ha anticipato: "A differenza dello scorso anno, Ferdinando è più agguerrito perché ha paura di perdere Ludovica".

La presenza di Marcello nella quotidianità di Brancia turba l'imprenditore. "Marcello è sempre in agguato quindi bisogna stare molto attenti", ha rivelato l'attore.

L'attore di Ferdinando rivela: 'È diventato più agguerrito'

Nel corso dell'intervista, l'attore Fabio Fulco ha descritto la psicologia del suo personaggio che a differenza della stagione precedente appare più insicuro, a tratti egoista.

Gli atteggiamenti eleganti che gli hanno permesso di conquistare Ludovica si sono trasformati in arroganza e presunzione, per autodifesa. L'attore ha infatti rivelato che nelle prossime puntate "Ferdinando giocherà sporco per neutralizzare il nemico".

Stando alle dichiarazioni di Fulco sembrerebbe che nei i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, il rapporto tra Ferdinando e Ludovica sarà in dura crisi.

Come già visto la figlia di Flavia ha votato a favore di Marcello per farlo diventare socio del Circolo e Torrebruna, spinto da Guarnieri, è convinto che Ludovica provi ancora qualcosa per Marcello. Questo pensiero non lascerà in pace l'imprenditore a tal punto da inclinare la sua relazione con la vice presidentessa. Giorno dopo giorno Ludovica si renderà conto di essere ancora innamorata di Barbieri e di essere gelosa del rapporto che l'ex ha con Adelaide. Come reagirà Marcello?