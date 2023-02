Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 nella settimana da lunedì 13 fino a venerdì 17 febbraio 2023, sono ricche di colpi di scena.

Continuerà il processo a Lello Valsano, ma la situazione sfuggirà di mano durante le testimonianze di Viola e Raffaele. Sarà così che la professoressa Bruni proverà un forte senso di impotenza, convinta di aver involontariamente agevolato l’assassino di Susanna.

Silvia, intanto, mentre sarà impegnata a risollevare le sorti del Vulcano, dovrà fare i conti con i sentimenti risvegliatisi nell’ex marito Michele.

Spoiler Un posto al sole puntate settimana fino a venerdì 17 febbraio 2023: brutta notizia per Silvia

Nelle prossime puntate di Un posto a sole, Salvatore Cerruti, che da poco ha intrapreso una relazione con Bufalotto, avrà intenzione di chiudere questa storia.

Intanto, grazie a Ornella, Rossella aprirà gli occhi su Riccardo, ottenendo conferma del carattere molto particolare del dottore: la coppia avrà degli alti e bassi, comunque Crovi sarà determinato a preservare la relazione e così cercherà di stemperare la tensione con Ornella.

Silvia dovrà fare i conti con i problemi del suo locale. Nonostante ritrovi l’ottimismo e cerchi di pensare a qualche iniziativa per far ritornare in auge il Vulcano, avrà a che fare con una brutta notizia che la farà ricadere nel buio.

Un posto al sole, trame al 17/2: Viola e Raffaele in tribunale

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Micaela, nonostante la sofferenza di Manuela a causa di Niko, farà di tutto per mettere zizzania tra la sua gemella e Serena. A risollevare il morale di quest’ultima ci penserà una sorpresa che riceverà nella serata di San Valentino.

Nel frattempo, Raffaele e Viola dovranno fare da testimoni in tribunale, ma l’udienza prenderà una piega inaspettata.

Michele si renderà conto di provare ancora qualcosa per la sua ex moglie, ma Silvia non avrà intenzione di riaccendere i vecchi sentimenti e prenderà le distanze dal giornalista.

Upas: Clara torna al suo vecchio quartiere, Viola teme di aver favorito Valsano

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Riccardo, nel tentativo di dimostrare il suo amore a Rossella, deciderà di chiarire con Ornella. Siccome Manuela sarà molto giù di corda per la situazione con Niko, la sua gemella cercherà di rincuorarla tentando di farle dimenticare l’avvocato Poggi.

Contravvenendo al divieto di Alberto, Clara non potrà fare a meno di ritornare al suo quartiere d’origine a causa di un imprevisto. In seguito, l’avvocato Palladini deciderà di investigare su Eduardo Sabbiese dopo che l'uomo si è avvicinato in modo misterioso a Clara.

In tribunale, una sconfortata Viola temerà di aver favorito involontariamente Lello attraverso la sua testimonianza.

Infine per Marina mancano pochi giorni alle nozze con Roberto Ferri, anche se un imprevisto pare essere dietro l'angolo.