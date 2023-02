Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 23 febbraio non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena in grado di lasciare con il fiato sospeso nell'attesa di scoprire l'evolversi delle vicende.

In particolare, i riflettori sono puntati su una delle coppie nascenti: Carlos e Gemma. Quest'ultima ha avuto serie difficoltà a lasciarsi andare con il giovane. Tuttavia, dopo diversi tentativi di corteggiamento, finalmente cede alle sue avances.

Purtroppo, però, quando tutto sembra andare per il verso giusto, salgono a galla diversi dettagli sul passato del suo ragazzo. Pertanto, la giovane Venere inizia ad essere preoccupata e si confida con l'amico Roberto.

Una brutta situazione al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo entusiasmante appuntamento con il Paradiso delle Signore, dopo aver rifiutato la proposta di Elvira di prendere parte a delle lezioni di ballo, Salvatore si rende conto di aver deluso la giovane Venere. D'altronde, sarebbe stata l'occasione giusta per consolidare il loro rapporto, dato che come coppia di ballo si sono già trovati bene in passato. In questo modo, riuscirebbero a coltivare anche un altro aspetto del loro legame.

Pertanto, comprendendo la situazione, il giovane barista fa un passo verso di lei.

Nel frattempo, al Circolo avviene un furto e tutte le accuse ricadono su Mattia. Questi, però, anziché negare, non fa altro che confermare l'idea che, in qualche modo, fosse coinvolto nel brutto espediente. Ciononostante, Marcello nutre dei seri dubbi e capisce che dietro a tutto ciò vi è lo zampino di Umberto.

Si tratta dell'ennesimo tentativo per sabotare la sua immagine.

Una vecchia conoscenza per Vittorio al Paradiso delle Signore

Dopo l'intervista concessa alla giornalista, Vittorio scopre che Diletta è una sua vecchia conoscenza. La donna, inoltre, è andata a trovarlo al Paradiso delle Signore con la scusa di volerlo intervistare.

Nel corso del loro incontro, però, gli riporta alla mente alcuni dettagli del loro passato. I due, infatti, hanno avuto modo di lavorare insieme per un'agenzia pubblicitaria.

Nel frattempo, Carlos giunge ad una conclusione molto dolorosa: non gli resta che lasciare Gemma per evitare spiacevoli inconvenienti. Infine, quando Ezio si ritrova nella stanza dell'hotel in cui ha trascorso la notte in compagnia di Gloria, capisce effettivamente cosa prova. Tanti sono i ricordi che gli affollano la mente, ma ora, riesce a fare chiarezza sui sentimenti che nutre nei confronti della sua ex moglie.