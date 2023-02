Nel corso della puntata della seconda stagione di Terra Amara, che andrà in onda giovedì 23 febbraio su Canale 5 alle 14:10, Demir si recherà da Cengaver e lo minaccerà ma la presenza dei passanti scongiurerà che la situazione possa degenerare. Intanto, Yilmaz torturerà Gaffur per sapere la verità sulla lettera di Zuleyha e sui ricatti della signora Hunkar alla sua ex fidanzata.

Dopodiché, Akkaya apprenderà che la famiglia Yaman si trova a Istanbul. Infine, il figlioccio di Fekeli inventerà una scusa con Mujgan per allontanarsi da Adana e recarsi nella grande periferia per trovare la signorina Altun e avere un confronto con lei.

Demir minaccia Cengaver ma il peggio viene scongiurato

Durante la puntata di Terra Amara, Demir, convinto da Hatip, si recherà nel terreno del suo amico Cengo poiché pensa che l'abbia denunciato all'ispettore per evasione fiscale nella sua azienda. La situazione peggiorerà e Yaman minaccerà il suo ex amico, ma fortunatamente il tempestivo intervento dei presenti scongiurerà il peggio.

Nel frattempo, l'ispettore continuerà ad indagare sul conto di Yaman e, in particolar modo, sulla soffiata anonima che incastrerebbe il signore di Cukurova e lo metterebbe dietro le sbarre per lungo tempo.

Yilmaz tortura Gaffur per scoprire la verità

Dopo aver letto la missiva ritrovata da Cetin, Yilmaz entrerà nello sconforto più totale e si confiderà con il suo padrino al quale chiederà dei consigli su come comportarsi con Mujgan ora che ha appreso che Zuleyha ha sacrificato la sua felicità per salvargli la vita.

Tuttavia, Fekeli non saprà esattamente cosa dirgli, ma gli suggerirà di seguire il suo cuore, senza, però, fare del male alla dottoressa che ha rinunciato alla sua famiglia per sposarlo.

A questo punto, il giovane Akkaya vorrà saperne di più sui motivi che hanno spinto la sua ex fidanzata a sposare Demir e tenderà un agguato al capomastro della famiglia Yaman.

Successivamente, Yilmaz torturerà Gaffur in un capanno nello stesso modo in cui quest'ultimo e il suo capo torturarono lui. Il suo intento sarà quello di scoprire la verità una volta per tutte.

Akkaya parte per Istanbul per incontrare Zuleyha

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Fekeli informerà Yilmaz sulla posizione della famiglia Yaman che ha lasciato temporaneamente Adana trasferendosi ad Istanbul dopo che Demir ha appiccato il fuoco alla casa di sua cugina Sermin per vendetta.

Così, Akkaya inventerà una scusa con sua moglie per allontanarsi da Cukurova e recarsi nella grande periferia e cercare la sua ex fidanzata per avere un confronto con lei.

Nonostante i vari tentativi e gli aiuti dei suoi amici, il vero padre di Adnan non riuscirà a trovare Zuleyha e a parlare con lei dopo aver appreso tutta la verità dalla lettera e da Gaffur.