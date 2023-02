Cosa succederà nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne? Le nuove anticipazioni sul talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende della tronista Lavinia Mauro, la quale si ritroverà a dover affrontare un sonoro rifiuto da parte di uno dei suoi due pretendenti.

Spazio anche alle vicende di Armando Incarnato che, nel corso delle prossime puntate di questa stagione, si ritroverà ad essere uno dei protagonisti di punta della nuova sfilata maschile tra i vari cavalieri del trono over.

Alessio Corvino rifiuta Lavinia: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Lavinia si ritroverà al centro dell'attenzione per la sua esterna con Alessio Corvino.

La tronista proverà a lasciarsi andare con il corteggiatore casertano, tanto da provocarlo dal punto di vista passionale, speranzosa di poter ricevere una sua reazione.

Peccato, però, che Alessio non cadrà nella "trappola" della tronista: il corteggiatore finirà per rifiutare Lavinia, tanto da decidere di non baciarla durante il loro incontro fuori dallo studio televisivo.

Un modo di fare che non sarà affatto gradito alla tronista: in studio, infatti, accuserà il corteggiatore di aver seguito la testa e non il cuore, rifiutandosi di darle quel bacio che evidentemente lei si aspettava.

Lavinia in crisi tra i due corteggiatori: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Alessio proverà a dare la sua versione dei fatti, svelando di avere dei dubbi sul conto della tronista: arrivati a questo punto del percorso, il corteggiatore teme che Lavinia si lasci influenzare un po' troppo dall'esterno e quindi che non possa seguire il suo cuore.

Come se non bastasse, a perdere le staffe in studio, ci penserà anche Alessio Campoli: l'altro corteggiatore di Lavinia lascerà lo studio e preferirà mollare le riprese.

Insomma, la situazione per Lavinia non sembra essere delle migliori, soprattutto adesso che si sta avvicinando sempre più il fatidico e ormai atteso momento della scelta finale.

Armando fa commuovere: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova sfilata maschile.

In passerella scenderà Armando Incarnato che, questa volta, deciderà di cimentarsi in un discorso in lingua napoletana, che si rivelerà particolarmente passionale.

Armando farà commuovere alcune dame. Il cavaliere, grazie al suo discorso, riuscirà a far breccia nel cuore di un bel po' di loro.