Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con 'Il Paradiso delle Signore', in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso della settimana che va dal 6 al 10 marzo i telespettatori potranno assistere a nuovi ed avvincenti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su Gemma. La giovane Venere scopre di essere incinta e la sua vita viene completamente stravolta. Soprattutto perché il padre è Carlos, il quale nasconde un segreto importante. Pertanto, Zanatta potrebbe ritrovarsi sola in questo suo percorso.

L'articolo di Diletta in copertina al Paradiso Market

Nel corso dei prossimi episodi de il Paradiso delle Signore, dopo aver scoperto della gravidanza di Gemma, sia Ezio che Veronica si trovano d'accordo nel voler rintracciare Carlos in Argentina per fare chiarezza.

Nel frattempo, Matilde è in seria difficoltà poiché non riesce a rivelare ciò che sta tramando suo marito alla sua fidata amica Adelaide. Tuttavia, non le sfugge un particolare che la fa indignare: l'articolo di Diletta è finito in copertina sulla rivista del Paradiso Market. Non condivide affatto la scelta operata da Vittorio. D'altro canto non è l'unica ad aver trovato di cattivo gusto l'articolo. Anche la Contessa si arrabbia molto per l'articolo di Diletta.

Mentre Palma è contentissima per la pubblicazione delle sue lettere in risposta alle lettrici del magazine.

Dopo essersi lasciati andare, Irene ed Alfredo si accordano per tenere segreta la loro relazione. Però, nonostante la discrezione della giovane Venere, alcuni dettagli non sfuggono ad Armando, il quale scopre tutto. Anche un'altra coppia è costretta a vedersi di nascosto: si tratta di Ezio e Gloria.

Successivamente, Elvira ha un'idea brillante per avvicinarsi a Salvo: chiedergli aiuto per superare l'esame della patente. Così facendo, le Veneri si rendono conto che, in realtà, c'è dell'interesse da parte del barista nei confronti della loro amica.

Un matrimonio segreto al Paradiso delle Signore

Nel frattempo, dopo aver rintracciato Carlos in Argentina, Ezio viene a sapere che Garcia sta per sposarsi e, pertanto, ha intenzione di partire per incontrarlo di persona.

Informa Gemma della sua decisione. Tuttavia, prima di raggiungere Buenos Aires, viene rintracciato dalla signora Garcia, la nonna del giovane. Il loro incontro diventa molto spiacevole, al punto che il signor Colombo non è più intenzionato a partire.

Mario vuole aprire un negozio tutto suo e Roberto lo supporta, finché non gli viene in mente un'idea geniale: mettersi in società insieme. Intanto, dopo l'uscita dell'articolo, tra Vittorio e Matilde esplode un'accesa discussione. Purtroppo, si scatenano diverse polemiche, al punto che Conti e Don Saverio devono cercare di calmare gli animi di alcune manifestanti. Fortunatamente, alla giovane Frigerio viene in mente un modo per aiutarli.

Quando anche Gloria viene a conoscenza della gravidanza di Gemma, la madre di quest'ultima non la prende affatto bene.

Difatti, Veronica affronta direttamente l'ex moglie del suo compagno e tra le due nasce un duro scontro. D'altro canto, Zanatta non vuole che gli equilibri all'interno della sua famiglia vengano compromessi. Soprattutto ora che sua figlia sta vivendo un momento così delicato.

Adelaide deve fare una confessione al Paradiso delle Signore

Poco dopo, Ludovica deve incontrare Adelaide per discutere di questioni importanti legate al Circolo. Tuttavia, con sua somma sorpresa, la trova in compagnia di Marcello e capisce tutto. La loro intesa non era soltanto qualcosa legata all'ambito professionale. Pertanto, messa con le spalle al muro, la Contessa deve confessare la sua relazione con il barista.

Nel frattempo, Elvira supera l'esame orale della patente e si ritrova a festeggiare con le Veneri del Paradiso e con Salvo, il quale è stato di fondamentale aiuto in tutto questo periodo.

Intanto, Matilde vuole cercare di mettere al corrente Vittorio dei diabolici piani di suo marito Tancredi. Dopo un primo tentativo, però, si blocca e non riesce a dirgli nulla.

Successivamente, anche Roberto capisce che Gemma è incinta. Nel contempo, però, sia Ezio che Veronica stanno pensando attentamente al futuro di Gemma e capiscono che non può di certo ritrovarsi a fare la ragazza-madre così giovane.