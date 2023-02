Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera nostrana targata Giannandrea Pecorelli, in merito all'episodio che andrà in onda giovedì 23 febbraio, evidenziano che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) avrà in animo di non illudere Elvira Gallo (Clara Danese). Al Circolo, intanto, avverrà un furto e Mattia Costa ammetterà di avere delle colpe: Marcello Barbieri (Pietro Masotti) intuirà comunque che dietro tali dichiarazioni dell'amico c'è lo zampino del commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Carlos, infine, sarà costretto a porre fine alla sua relazione sentimentale con Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), nel frattempo Ezio Colombo (Massimo Poggio) sembrerà comprendere come agire al meglio con Gloria Moreau (Lara Komar).

Salvatore non vorrà illudere Elvira

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 7 riguardanti l'episodio di giovedì 23 febbraio anticipano che Salvatore noterà che Elvira si è sentita ferita dopo che ha rifiutato di partecipare al contest di ballo assieme a lei. Il giovane Amato si accorgerà sia di voler bene alla nuova Venere che di non voler assolutamente deluderla.

A fronte di ciò, il figlio di Agnese (Antonella Attili) deciderà di fare un passo verso la giovane Gallo.

Marcello intuirà che dietro la confessione di Mattia c'è lo zampino di Umberto

Le anticipazioni della soap opera di Rai 1, in merito alla puntata che andrà in onda giovedì 23 febbraio, rivelano che al Circolo ci sarà un furto: Marcello ascolterà la confessione in merito dell'ex amico di cella Mattia.

Nonostante l'ammissione di colpa del fioraio, però, Barbieri intuirà che dietro tale rivelazione c'è lo zampino del commendatore Guarnieri.

Carlos costretto a rompere con Gemma

Le trame de Il Paradiso delle Signore 7, riguardo all'episodio che sarà trasmesso giovedì 23 febbraio, svelano poi che la giornalista Diletta D'Ambrosio sarà, in realtà, una vecchia collega di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), quando assieme al Direttore lavoravano in un'agenzia pubblicitaria.

Carlos, dopo che i suoi segreti passati sono venuti alla luce, non potrà far altro che troncare di netto la storia sentimentale con la Cavallerizza del Circolo.

Ezio, infine, si recherà nella stanza d'hotel dove la sera precedente si è lasciato andare alla passione con Gloria. Arrivato in camera, Teresio comprenderà quale sarà la mossa migliore da mettere in campo con Moreau per dare un taglio definitivo all'altalena di emozioni che sta vivendo ultimamente tra i sentimenti per la moglie e quelli per la compagna.