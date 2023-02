Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap di Rai1 Il Paradiso delle Signore. Nel corso delle ultime puntate i riflettori sono stati puntati sulla relazione tra Marco e Stefania. Tra i due c'è in atto una crisi sentimentale, motivo per il quale i due fidanzati non sono tornati assieme a Milano. Stando a quanto raccontato da Marco, la ragazza è molto presa con la preparazione del tour oltreoceano a tal punto da non riuscire a pensare al loro matrimonio. Gli spoiler da poco diffusi però non escludono un riavvicinamento tra Stefania e il suo grande amore Federico Cattaneo.

Il Paradiso delle Signore, Marco si mostra distaccato da Stefania

Da quando Stefania e Marco sono partiti per gli Stati Uniti, i coniugi Colombo non hanno mai smesso di pensare a loro figlia. La conferma dell'apertura di una fabbrica tutta sua ha suscitato in Ezio una grande voglia di riabbracciare la giornalista per festeggiare insieme questo nuovo inizio di carriera. Come visto nelle precedenti puntate, Marco di Sant'Erasmo ha avuto modo di rivedere la sua famiglia milanese e di chiarire alcune questioni rimaste in sospeso con il fratello Tancredi. Tutti al grande magazzino erano desiderosi di poter riabbracciare Stefania ma la ragazza è rimasta a Washington per lavoro. Come raccontato dallo stesso di Sant'Erasmo, la scrittrice è entusiasta del successo del libro ed è molto occupata per l'organizzazione del tour mondiale che dovrà sostenere.

A pagare le conseguenze di questo traguardo è sembrato essere proprio Marco. Il nipote della contessa è apparso freddo e distaccato quando in famiglia si parlava della fidanzata e soprattutto su un ipotetico matrimonio. Matilde infatti ha intuito che tra il nipote e la giovane Colombo possa essere accaduto qualcosa ma non ha avuto modo di approfondire il suo dubbio.

Stefania pensa al libro e non al matrimonio con Marco

L'atteggiamento di Marco durante la sua permanenza a Milano ha acceso una scintilla circa una crisi di coppia anche in Gemma. La ragazza si è immediatamente accorta che l'ex fidanzato non è più felice come i mesi precedenti. Il ragazzo infatti ha dimostrato di essere nostalgico e alquanto dubbioso sulla sua vita privata.

Durante le telefonate intercorse tra Stefania e Marco infatti, la giornalista sembrava essere sfuggente e non ha dimostrato per niente di sentire la mancanza del fidanzato. Inoltre Marco ha rivelato ai coniugi Colombo che Stefania non riesce a pensare al matrimonio per il tour negli USA.

Nonostante non vi siano anticipazioni ufficiali in merito non è esclusa una crisi sentimentale tra il giovane di Sant'Erasmo e la figlia di Ezio. La causa potrebbe essere un invaghimento della giovane nei confronti di Federico Cattaneo. D'altronde il figlio di Silvia è stato il primo amore di Stefania e adesso che la loro carriera si è in qualche modo intrecciata non è da escludere un riavvicinamento.